छळ करणाऱ्या पतीला न्यायालयाचा दणका

पुणे - पत्नीचा शारीरिक व मानसिक छळ करणाऱ्या उच्चशिक्षित पतीला व त्याच्या घरच्यांना न्यायालयाने दणका दिला. पत्नीला पोटगी व घरभाडे म्हणून प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. ए. पठाण यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला. पत्नीने पती, सासू, जाऊ आणि दोन दीर यांच्याविरोधात ॲड. चेतना फटाले-कुडाळकर यांच्यामार्फत महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत न्यायालयात धाव घेतली होती. रेश्‍मा व हितेश यांचे २०१७ मध्ये लग्न झाले होते. हैदराबाद येथे नांदण्यासाठी गेल्यानंतर काही दिवसांतच सासरच्यांनी त्यांना त्रास देणे सुरू केले. वर्षभरातच त्यांना हैदराबाद येथील घरातून हाकलून देण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी स्थानिक पोलिसांत तक्रार दिली. त्यानंतर पुन्हा नांदण्यासाठी गेल्यानंतर पती हा शारीरीकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर हितेशने घरच्यांसोबत रेश्‍माच्या माहेरी येऊन त्यांना व घरच्यांना मारहाण केली. याबाबत पोलिस आयुक्तांकडे तक्रारही करण्यात आली होती. न्यायालयात तक्रार दाखल करून, त्याच्या शारीरिक अक्षमतेबद्दल सांगण्यात आले, तेव्हा त्याने न्यायालयात उपस्थित राहून हा मुद्दा खोडून काढला नसल्याचे ॲड. फटाले-कुडाळकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले; तसेच अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली. तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून रेश्‍मा यांना १० हजार रुपये पोटगी आणि १० हजार घरभाडे देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

