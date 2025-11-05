पुणे

Pune News : मुलासह दोन महिन्यांत सासरी परतण्याचे पत्नीला न्यायालयाचे आदेश; पतीचा अर्ज मंजूर

कौटुंबिक वादातून मुलासह माहेरी राहू लागलेल्या पत्नीने पुन्हा सासरी परत यावे, यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा केलेल्या पतीला दिलासा मिळाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कौटुंबिक वादातून मुलासह माहेरी राहू लागलेल्या पत्नीने पुन्हा सासरी परत यावे, यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा केलेल्या पतीला दिलासा मिळाला आहे. न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पत्नीने दोन महिन्यांच्या आत मुलासह सासरी परतावे, असा आदेश दिला आहे.

