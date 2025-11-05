Pune News : मुलासह दोन महिन्यांत सासरी परतण्याचे पत्नीला न्यायालयाचे आदेश; पतीचा अर्ज मंजूर

पुणे - कौटुंबिक वादातून मुलासह माहेरी राहू लागलेल्या पत्नीने पुन्हा सासरी परत यावे, यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा केलेल्या पतीला दिलासा मिळाला आहे. न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पत्नीने दोन महिन्यांच्या आत मुलासह सासरी परतावे, असा आदेश दिला आहे..राजू आणि रेखा (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह २०२१ मध्ये झाला. लग्नानंतर वर्षभरातच त्यांना मुलगा झाला. मात्र, काही काळानंतर वैद्यकीय अडचणीमुळे रेखाचा स्वभाव चिडचिडा बनला आणि पती-पत्नीमध्ये मतभेद वाढले. मुलगा एक वर्षाचा झाल्यानंतर रेखा माहेरी गेली.त्या वेळी राजू काही दिवस तिच्यासोबत माहेरी राहिला, मात्र कामानिमित्त तो घरी परतला. त्यानंतर, रेखाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार पतीविरोधात तक्रार दाखल केली आणि माहेरीच राहू लागली..सुनावणीस पत्नी गैरहजर -पत्नीने परत नांदण्यासाठी यावे यासाठी पतीने अनेकदा विनंती केली. त्याने रेखाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, तसेच सासरी जाऊन तिला परत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास नकार दिल्याने पतीने ॲड. डी. डी. धवल यांच्या मार्फत न्यायालयात पत्नी नांदण्यास यावी यासाठी अर्ज दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयात सुनावणीदरम्यान रेखा हजर राहिली नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने पत्नीने आदेशानंतर दोन महिन्यांच्या आत मुलासह सासरी परतावे, असा आदेश दिला..पतीने पत्नीला परत नांदविण्याची भूमिका पूर्वीपासून घेतली होती. त्यांनी विविध मार्गांनी पत्नीला घरी आणण्याचे प्रयत्न केले, मात्र ते अपयशी ठरले. न्यायालयानेही पतीच्या भूमिकेला मान्यता देत आदेश दिला आहे. दोघांनाही तीन वर्षांचा मुलगा असून त्यांना एकमेकांच्या सहवासाची गरज आहे. दोन वर्षांनंतर बाप-लेकाची भेट होणार असल्याने हा निकाल पतीसाठी दिलासा देणारा ठरेल.- ॲड. डी. डी. धवल, पतीचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.