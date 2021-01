पुणे : न्यायालयीन कामकाज सोमवारपासून नियमित; दोन शिफ्टमध्ये सुनावणी

पुणे ः गेल्या नऊ महिन्यांपासून महत्त्वाच्या आणि तत्काळ प्रकरणांपुरते मर्यादित असलेले जिल्हा न्यायालयातील कामकाज सोमवारपासून (ता.11) पुर्णवेळ सुरू होणार आहे. नियमित सुनावणी होत नसल्याने न्याय मिळण्यास उशीर झालेले पक्षकार आणि आर्थिक संकटात सापडलेले वकील यांना या निर्णयामुळे मोठ दिलासा मिळणार आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवाच्या पदाधिका-यांची नुकतीच मुंबईत बैठक पार पडली. त्यात झालेल्या चर्चेत नियमित कामकाजाबाबत उच्च न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार न्यायालये लवकरच पूर्णपणे खुली होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यावर आज शिक्कामोर्तब झाला आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये लॉकडाऊनचे अनेक नियम शिथिल करण्यात आल्यानंतर न्यायालये पूर्ववत सुरू होतील, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र तेव्हापासून नियमित सुनावणीबाबत तारीख पे तारीख मिळत होती. नियमित कामकाज उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने प्रलंबित खटल्यांवर सुनावणी घेत ते निकाली लागण्यास मदत होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुधारित मानक कार्यप्रणालीनुसार शहरात सोमवारपासून सकाळी 11 ते दुपारी 1.30 आणि 4 ते 4.30 या दोन शिफ्टमध्ये कामकाज सुरू होणार आहे. कामकाजाच्या अटी :

1 न्यायालये दिनांक 11 तारखेपासून दोन शिफ्टमध्ये सुरू होतील.

2 प्रत्येक शिफ्ट ही अडीच तासांची असेल.

3 १००% प्रमाणात सर्व न्यायाधीश व कर्मचारी प्रत्येक शिफ्टमध्ये हजर असतील

4 पहिल्या शिफ्टमध्ये प्राधान्याने पुराव्यासाठी लावलेल्या केसेस आणि दुसऱ्या शिफ्टमध्ये युक्तिवाद ऐकणे, निकाल वा आदेश पारित करणे यासाठी कामकाज राहील.

5 कोणत्याही प्रकरणांमध्ये वकील, पक्षकार, साक्षीदार किंवा आरोपी हजर नसतील तर सदर प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश विरुद्ध आदेश पारित करणार नाहीत.

6 ज्या दिवशी ज्या वकिलांचे, पक्षकारांचे, आरोपींचे कामकाज राहील त्यांच्या कामाची यादी (Daily Board) लावण्यात आलेली असेल किंवा ज्यांनी हजर होणे न्यायालयाने बंधनकारक केलेले असेल फक्त त्यांनाच न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश देण्यात येईल.

7 न्यायालयाने पुकारा केल्याशिवाय कोर्टहॉलमध्ये प्रवेश करावयाचा नाही. 8 कामकाज संपल्यानंतर संबंधितांनी कोर्टहॉलमधून व न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर पडावे. तब्बल नऊ महिन्यानंतर महाविद्यालये होणार सुरु दोन शिफ्टमध्ये कामकाज सुरू होणार असल्याने वकील आणि पक्षकारांनी न्यायालयात आरोग्याचे सर्व नियम पाळावेत. सर्व बार रुम उघडण्यात येणार आहेत. तसेच लायब्ररी, टेबल स्पेस व चेंबर्स ही उघडण्यास परवानगी मिळत आहे. शनिवारी (ता.9) पुणे महानगरपालिका व बार असोसिएशनतर्फे सर्व बाररूम्स, लायब्ररी, टेबल स्पेस व चेंबर्समध्ये निर्जंतुकीकरण व स्वच्छता करण्यात येणार आहे. -ऍड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन (संपादन : सागर डी. शेलार)

