न्यायालयातील कामकाज सोमवारपासून येणार ट्रॅकवर

पुणे - मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि तत्काळ प्रकरणांपुरत्या सुरू असलेल्या जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजाला आता बूस्टर मिळणार आहे. सोमवारपासून (ता. १४) जिल्हा न्यायालयातील कोर्ट हॉल १०० टक्के सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून रेंगाळलेल्या न्यायालयीन कामकाजास गती मिळणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तत्काळ प्रकरणांवर सुनावणी व्हावी, यासाठी १५ टक्के न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत न्यायालयाचे कामकाज सुरू होते. त्यात गेल्या सोमवारपासून (ता. ७) आणखी १५ टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे सध्या ३० टक्के क्षमतेने सुनावणी होत आहे. मात्र न्यायव्यवस्थेवर पूर्वीपासूनच असलेला कामाचा ताण व त्यात कोरोनामुळे सुमारे ७० टक्के प्रकरणांची सुनावणी थांबल्याने कामाचा रेटा आणखी वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीशांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा न्यायालयातील सर्व वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना, तर ३० टक्के कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना हजर होण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. न्यायाधीशांच्या १०० टक्के उपस्थितीत कामकाज होणार असले तरी, फक्त महत्त्वाच्या दाव्यांवर सुनावणी होईल. सकाळी ११ ते २ यावेळेत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे वकिलांनी महत्वाचे काम असेल तरच न्यायालयात यावे.

- ॲड. सतीश मुळीक, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन Edited By - Prashant Patil

