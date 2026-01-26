Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे

पुणे - पत्नी उच्चशिक्षित असून, एका मोठ्या आयटी कंपनीत नोकरी करत आहे, असे नमूद करत पत्नीचा पोटगीचा दावा नाकारण्याबरोबरच घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. मुलाच्या संगोपनासाठी वडिलांनी हातभार लावला पाहिजे, असा निर्णय देत त्यांना दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे..न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी नुकताच हा निकाल दिला. याबाबत २९ वर्षीय पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर अहिल्यानगर येथील ३४ वर्षीय पतीविरोधात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. तिने स्वतःसाठी आणि मुलासाठी पोटगीची मागणी करणारी स्वतंत्र याचिकाही दाखल केली होती. सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली आहेत) यांचा २९ जुलै २०२० ला अहिल्यानगर येथे विवाह झाला होता..त्यानंतर लग्नानंतर माझा पती आणि सासरच्या मंडळींनी तीन लाख रुपयांच्या आर्थिक मागणीसाठी तिचा छळ केला. पती दारूच्या व्यसनाच्या आहारी गेला होता, त्याने गरोदरपणातही तिला शारीरिक मारहाण केली आणि त्याचे एका नातेवाइकांशी अनैतिक संबंध होते, असे नमूद करीत पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. व्यावसायिक असलेल्या पतीने सर्व आरोप नाकारले. पतीच्या वतीने ॲड. योगेंद्र कुमार आणि ॲड. अरुण लोंगाणी यांनी बाजू मांडली..निकालातील महत्त्वाचे मुद्देपत्नी क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करू शकली नाही. हे वाद गंभीर क्रूरतेऐवजी वैवाहिक जीवनातील सामान्य कुरबुरींसारखे वाटतात. अनैतिक संबंध आणि हुंड्यासाठी छळाच्या आरोपांबाबत न्यायालयाने पत्नीने सादर केलेले पुरावे, ज्यात तिच्या भावाच्या साक्षीचा समावेश होता ते अपुरे आणि असमर्थनीय असल्याचे आढळले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..दोन्ही पालकांची समान जबाबदारीपत्नीला २०२२ मध्ये दरमहा अंदाजे २८ हजार पगार मिळत होता. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, उच्चशिक्षित असल्याने तिला अधिक रक्कम मिळत असेल. त्यामुळे ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते. त्यामुळे न्यायालयाने पोटगीसाठीचा तिचा वैयक्तिक दावा फेटाळून लावला. मात्र मुलाचे पालनपोषण करणे ही ‘दोन्ही पालकांची समान जबाबदारी’ आहे..जरी आई कमावती असली तरी वडिलांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पतीला मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १० हजार रुपये, वार्षिक १० टक्के वाढीसह देण्याचा आदेश दिला. त्याला अर्जाच्या खर्चापोटी ५ हजार रुपये देण्याचे निर्देशही देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.