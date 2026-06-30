पुणे

Cyber Fraud: ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ३५ लाखांची फसवणूक; सायबर चोरट्या निर्वेद सिंगचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाची ३४.८० लाखांची फसवणूक; सायबर चोरट्याचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने फेटाळला
Court rejects anticipatory bail plea of cyber fraudster in Rs 35 lakh 'Digital Arrest' scam

Court rejects anticipatory bail plea of cyber fraudster in Rs 35 lakh 'Digital Arrest' scam

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मानवी तस्करीमध्ये तुमचे नाव आले असून डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत ज्येष्ठाची ३४ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सायबर चोरट्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. जिल्हा न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी हा आदेश दिला.

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