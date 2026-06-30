Cyber Fraud: ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ३५ लाखांची फसवणूक; सायबर चोरट्या निर्वेद सिंगचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पुणे : मानवी तस्करीमध्ये तुमचे नाव आले असून डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवत ज्येष्ठाची ३४ लाख ८० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सायबर चोरट्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. जिल्हा न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी हा आदेश दिला..निर्वेद सिंग (रा. अहमदाबाद, गुजरात) असे जामीन फेटाळण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने अलंकार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. १६ फेब्रुवारी ते २३ मार्च दरम्यान सायबर चोरट्यांनी फिर्यादी यांना फोन करून सीबीआयमधून बोलत असल्याचे भासविले. त्यांच्या नावावर मानवी तस्करीचा गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगून डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवली. त्यानंतर चौकशीस मदत करण्याच्या नावाखाली विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास भाग पाडण्यात आले. .या प्रकारात फिर्यादींकडून एकूण ३४ लाख ८० हजार रुपये विविध खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले. या गुन्ह्यात सिंगचे नाव निष्पन्न झाल्यानंतर त्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याने अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यास सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी विरोध केला. फसवणुकीतील आठ लाख रुपये थेट आरोपी भागीदार असलेल्या एका फर्मच्या खात्यात जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या व्यवहाराचा तपास करण्यासाठी आरोपीची चौकशी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद ॲड. हांडे यांनी केला. .फर्मच्या बँक खात्याचे विवरण तपासातले असता २ फेब्रुवारी ते १८ फेब्रुवारी या केवळ १७ दिवसांच्या कालावधीत सुमारे ७९ लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आढळून आले. या व्यवहारांबाबत भागीदार म्हणून आरोपीकडे चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने जामिनाचा अर्ज फेटाळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.