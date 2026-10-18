सांगोल्यत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे शासनाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून दोन दिवसीय आंदोलन

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सांगोला : सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी काळ्या फिती लावून आंदोलन करताना तालुका न्यायालयातील कर्मचारी.
सुधारित वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. १८ : सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी सांगोला तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी व शनिवारी (१६ व १७ ऑक्टोबर) काळ्या फिती लावून कामकाज केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने जानेवारी २०२५ मध्ये सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र, शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे चारही न्यायालयीन कर्मचारी महासंघांनी आंदोलनाची घोषणा केली होती. यापूर्वी १७ सप्टेंबरला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते.
मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरला राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजा घेणार असून, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे सांगोला तालुका प्रतिनिधी अभिषेक फुले यांनी दिला. या आंदोलनात ए. एस. बमनाळी, एस. आर. चोपडे, एस. एस. कोळेकर, एम. एम. विठ्ठलदास, एस. व्ही. पाटील, डी. व्ही. सावंत, डी. बी. पाटील यांच्यासह तालुका न्यायालयातील कर्मचारी सहभागी झाले. आंदोलनाला न्यायाधीश संघटना तसेच महाराष्ट्रातील बार संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
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