सांगवी, पिंपळे गुरवमध्ये कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळे गुरव, ता. २७ ः पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘ह’ प्रभागांतर्गत सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरात अनधिकृत फ्लेक्स व बॅनरविरोधात शुक्रवारी (ता. २७) मोठी कारवाई करण्यात आली. साई चौक, कृष्णा चौक आणि काटेपुरम चौक परिसरात परवानगीविना लावण्यात आलेले बॅनर हटवण्यात आले.
‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाने विशेष पथक तयार करून ही कारवाई केली. सार्वजनिक ठिकाणी नियमबाह्यरीत्या उभारण्यात आलेले फ्लेक्स, बॅनर व किऑस्क हटवून जप्त करण्यात आले. अनधिकृत जाहिरातींमुळे परिसराचे सौंदर्य बिघडण्याबरोबरच वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शहरात अनधिकृत जाहिरातींविरोधातील मोहीम सातत्याने सुरू राहणार असून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. नागरिकांनी कोणतेही फ्लेक्स किंवा जाहिरात साहित्य लावताना आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
या कारवाईत २० बाय २० फूटांचे १३ , दहा बाय दहा फुटांचे नऊ, तसेच ११ किऑस्कवर कारवाई करण्यात आली. आकाश चिन्ह परवाना विभागाचा तीन अतिक्रमण अधिकारी, आठ, सहा महापालिका मजूर, पाच कंत्राटी मजूर, दोन छायाचित्रकार, एक लिपिक, तसेच एक पोलीस कर्मचारी या पथकात होता.
---
आदेशानुसार आम्ही आमची कारवाई केली. अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करण्यात आली.
- पूजा दूधनाळे, ‘ह’ क्षेत्रीय अधिकारी
---
साई चौक, कृष्णा चौक आणि काटेपुरम चौक परिसरात अनधिकृत फ्लेक्समुळे रस्त्यांचे विद्रूपीकरण होत होते तसेच काही ठिकाणी वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत होता. महापालिकेने वेळेत कारवाई केल्यामुळे परिसर स्वच्छ व मोकळा झाला आहे. अशा प्रकारची मोहीम सातत्याने राबवली, तर शहराचे सौंदर्य नक्कीच टिकून राहील.
- एक ज्येष्ठ नागरिक
---
