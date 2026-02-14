पुणे

Pune RTO : बेशिस्त वाहनचालकांना दणका! पुण्यात ‘आरटीओ’कडून ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) मागील वर्षात ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित केले आहेत.
Pune RTO

Pune RTO

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सिग्नलचे उल्लंघन करणे, निर्धारित वेगापेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविणे, मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणे आदी विविध गुन्ह्यांसंदर्भात पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) मागील वर्षात ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित केले आहेत. ज्या वाहनचालकाचा वाहन परवाना निलंबित झाला आहे, तो चालक वाहन चालविताना आढळल्यास त्याला ५ हजार रुपयांचा दंड केला जाणार असल्याची माहिती पुणे ‘आरटीओ’ने दिली.

Loading content, please wait...
pune
crime
rto
vehicles
driving licence
suspension
Traffic Violations Reporting

Related Stories

No stories found.