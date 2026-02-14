Pune RTO : बेशिस्त वाहनचालकांना दणका! पुण्यात ‘आरटीओ’कडून ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित

पुणे - सिग्नलचे उल्लंघन करणे, निर्धारित वेगापेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालविणे, मालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणे आदी विविध गुन्ह्यांसंदर्भात पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) मागील वर्षात ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित केले आहेत. ज्या वाहनचालकाचा वाहन परवाना निलंबित झाला आहे, तो चालक वाहन चालविताना आढळल्यास त्याला ५ हजार रुपयांचा दंड केला जाणार असल्याची माहिती पुणे ‘आरटीओ’ने दिली. .महामार्ग पोलिस, वाहतूक शाखेचे पोलिस व अन्य राज्यांतील ‘आरटीओ’ने पाठविलेल्या अहवालानुसार, ही कारवाई करण्यात आली. रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे व सुरक्षित रस्ते प्रवासासाठी पुणे ‘आरटीओ’ने मोटार वाहन अधिनियम १९८८ कलम १९ व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार वाहन परवाना निलंबनाची कारवाई केली आहे. पुणे वाहतूक पोलिसांकडून आणखी सुमारे ३ हजार वाहन परवाने निलंबित करण्याचा अहवाल ‘आरटीओ’ला प्राप्त होणार आहे..मागील वर्षात परिवहन विभागाने ३ हजार ६०० वाहन परवाने निलंबित केले आहेत. येत्या दिवसांत आणखी काही परवाने निलंबित केले जातील. रस्ते सुरक्षा हा आमचा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे. जे चालक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर सातत्याने कारवाई केली जाईल.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.हा गुन्हा झाल्यास निलंबनाची कारवाईविहित मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालविणेलाल सिग्नल ओलांडून जाणेमालवाहू वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणेमालवाहू वाहनातून प्रवासी वाहतूक करणेदारू अथवा अमली पदार्थांचे सेवन करून वाहन चालविणेवाहन चालविताना मोबाईल फोनचा वापर .परवाना तुमच्याकडे, पण कायदेशीर अस्तित्व शून्यज्या वाहनचालकाचा परवाना निलंबित झाला आहे, त्याची माहिती ‘आरटीओ’च्या पोर्टलवर जमा होतेपरिणामी वाहनचालकाजवळ जरी वाहन परवाना असेल, तर यंत्रणेत मात्र तो निलंबित दिसेलत्यामुळे असा वाहनचालक आढळून आल्यास त्याच्यावर विनापरवानाची कारवाई केली जाईलयात पाच हजार रुपयांचा दंड केला जाईल. तसेच संबंधित वाहनाचा अपघात झाल्यास त्याचा विमा ग्राह्य धरला जात नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.