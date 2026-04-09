Chandrashekhar Bawankule : गैरवापर केल्याप्रकरणी चाळीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू

पुणे - महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर केल्याप्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यानंतर आता पुढील टप्प्यात ४० अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी, तसेच त्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत कारवाई पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली..सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना त्यामध्ये अनेक चुका झाल्या होत्या. त्या चुका दुरुस्तीसाठी तहसीलदारांना महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ नुसार अधिकार दिले आहेत. तहसीलदारांनी चुका दुरुस्त करताना अधिकार नसताना हस्तलिखितांमधील नावे चुकविणे, क्षेत्र चुकविणे, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यानुसार दाखल केलेले शेरे, आकारीपडबाबतचे शेरे कमी करणे, वारसांच्या नोंदीत फेरफार केल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या..त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्यात जिल्ह्यातील १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत. याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'ने दिले होते..समितीच्या शिफारशीनुसार, सरकारने कारवाई निश्चित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारने या प्रकरणांतील १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात 'ब' वर्गातील (गंभीर) २४७ प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे. बावनकुळे एका बैठकीनिमित्त पुण्यात आले होते..येत्या दोन ते तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. त्यामध्ये पुण्यातील ४० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांना पुण्याबाहेर पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ज्या प्रकरणांच्या फाईल गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.