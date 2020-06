पुरवठा निरीक्षकावर घोडेगाव ठाण्यात गुन्हा दाखल, वाचा सविस्तर

पुणे - दुबार रेशनकार्ड काढण्यासाठी तीनशे रुपयांची लाच मागणाऱ्या घोडेगाव तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागातील संगणक ऑपरेटर महिलेसह पुरवठा निरीक्षकावर घोडेगाव ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा जयश्री शेंगाळे (संगणक ऑपरेटर कंत्राटी) आणि अनिल पाटील (पुरवठा निरीक्षक वर्ग 2, पुरवठा विभाग, तहसील कार्यालय, घोडेगाव), अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. तक्रारदाराने दुबार रेशनकार्डसाठी पुरवठा विभागाकडे अर्ज केला होता. त्यासाठी 20 रुपये शुल्क असताना शेंगाळे यांनी 300 रुपयांची मागणी केली होती. त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. मार्चमध्ये केलेल्या पडताळणीत शेंगाळे यांनी तीनशे रुपयांची मागणी केली, तसेच त्यांना पुरवठा निरीक्षक पाटील यांनी प्रोत्साहन दिल्याचे निदर्शनास आले. पोलिस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अपर अधीक्षक संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधीक्षक प्रतिभा शेडगे तपास करीत आहेत.

Web Title: Crime against those who ask for bribe for ration card