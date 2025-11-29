Theur Crime : शीतपेयात गुंगीचे औषध पाजून लॉजवर नेले; कथित पत्रकाराकडून विवाहितेवर अत्याचार; लोणी काळभोर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : हात उसने दिलेले पैसे काढून देतो असे सांगत कथित पत्रकाराने महिलेला शीतपेयातून गुंगीची औषध पाजून लॉजवर नेत जबरदस्तीने शारीरिक संभोग केल्याची घटना हवेली तालुक्यातील थेऊर ग्रामपंचायत हद्दीतील वृंदावन लॉज येथे घडली आहे . याप्रकरणी ४१ वर्षे वयाच्या विवाहित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून हनुमंत राजकुमार सुरवसे वय २९ रा. माळीमळा, लोणी काळभोर, ता. हवेली याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सदर प्रकार ३ मे रोजी रात्री नऊ वाजल्यापासून ते ४ मे २०२५ रोजी पहाटे ५ वाजण्याचे दरम्यान घडला आहे. पिडिता आपला मोठा मुलगा त्याची पत्नी व लहान मुला समवेत राहते. पिडीतेने कानिफ जगदाळे यांचे मध्यस्थीने एका इसमाला वीस हजार रुपये दिले होते, परंतु ते पैसे कानिफ जगदाळे यांनी परत न दिल्याने त्यांच्या मध्ये वाद झाले होते. .फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांच्या जुजबी ओळखीचे इसम हनुमंत सुरवसे यांनी एका हॉस्पिटलमध्ये शिबिर आयोजित केले होते. त्याने आपण पत्रकार असलेचे सांगत शिबिरामध्ये काढलेले फोटो पाठविण्यासाठी पीडीतेचा मोबाईल क्रमांक घेतला व सर्व फोटो तिच्या व्हाट्सअप वर पाठविले, त्यानंतर सुरवसे या पिडीतेशी मोबाईल व्हाट्सअप कॉलवर बोलत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत होता . दोघांची चांगली ओळख झाल्याने तिने त्यास हात उसने दिलेल्या रकमे संदर्भात सांगितले, यावर त्याने ३ मे रोजी रात्री नऊ वाजण्याचे सुमारास उसने दिलेले पैसे काढून देतो असे सांगून, फिर्यादीला त्याच्या गाडीमध्ये बसवले, तिला शीतपेयातून काहीतरी गुंगीचे औषध देऊन थेऊर येथील वृंदावन लॉजवर नेत तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संभोग केला. .Pune Success Story : शेतकरी कुटुंबातील संकेत पोखरकर भारतीय नौदलात सबलेफ्टनंट; ४ वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर खडकवाडीचा मुलगा चमकला!.जबरदस्तीने मोबाईल मध्ये विवस्त्र फोटो काढले ते फोटो वायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडे ३ लाखाची मागणी करत ३२ हजार रुपये घेतले, उर्वरित पैसे न दिल्यास फोटो व रेकॉर्डिंग व्हायरल करीन, याबाबत कोणाला काही सांगितले तर तुला आमच्या बायका आणून मारत पोलीस स्टेशनला घेऊन जाईल अशी धमकी दिली. पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून हनुमान सुरवसे याच्या विरुद्ध लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक अनिल जाधव हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.