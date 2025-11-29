पुणे

Theur Crime : शीतपेयात गुंगीचे औषध पाजून लॉजवर नेले; कथित पत्रकाराकडून विवाहितेवर अत्याचार; लोणी काळभोर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल!

Crime Against Women : उसने दिलेले पैसे मिळवून देतो असे सांगत कथित पत्रकाराने महिलेला शीतपेयातून गुंगीचे औषध पाजून थेऊर येथील लॉजमध्ये नेऊन अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे.
थेऊर : हात उसने दिलेले पैसे काढून देतो असे सांगत कथित पत्रकाराने महिलेला शीतपेयातून गुंगीची औषध पाजून लॉजवर नेत जबरदस्तीने शारीरिक संभोग केल्याची घटना हवेली तालुक्यातील थेऊर ग्रामपंचायत हद्दीतील वृंदावन लॉज येथे घडली आहे . याप्रकरणी ४१ वर्षे वयाच्या विवाहित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून हनुमंत राजकुमार सुरवसे वय २९ रा. माळीमळा, लोणी काळभोर, ता. हवेली याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. सदर प्रकार ३ मे रोजी रात्री नऊ वाजल्यापासून ते ४ मे २०२५ रोजी पहाटे ५ वाजण्याचे दरम्यान घडला आहे. पिडिता आपला मोठा मुलगा त्याची पत्नी व लहान मुला समवेत राहते. पिडीतेने कानिफ जगदाळे यांचे मध्यस्थीने एका इसमाला वीस हजार रुपये दिले होते, परंतु ते पैसे कानिफ जगदाळे यांनी परत न दिल्याने त्यांच्या मध्ये वाद झाले होते.

