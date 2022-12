.. जेव्हा तरुणींना "चलो बैठो घुमने जाते" म्हणणाऱ्यांना पोलिसांनी घडविली "लॉक अप"ची गारेगार सफर !

पुणे : नेहमीप्रमणेच मुली सायंकाळी हॉस्टेल बाहेर रस्त्याने जात होत्या. तेवढ्यात रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या कारमधील तरुणानी त्यांना "चलो बैठो घुमने जाते" असा आवाज दिला. घडलेला प्रकार तरुणींनी पोलिसांना सांगितला, आणि अवघ्या तासातच त्या बहाद्दरांचा शोध घेऊन त्यांची फिरायला जाण्याची "छोटीशी ख्वाईश" पोलिसांच्या "लॉक अप" अखेर पूर्ण झाली ! अशा पद्धती तरुणीची छेड काढणाऱ्या पोलिसांनी चांगलाच "खाक्या" दाखविला. कोथरूड येथे अनेक शिक्षण संस्था आहेत. या संस्थांच्या आसपासच अनेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी - विद्यार्थिनी हॉस्टेलमध्ये वास्तव्य करतात. या ठिकाणी विद्यार्थी - विद्यार्थिनीचा मोठ्या प्रमाणत वावर सुरू असतो. त्यामुळे या परिसरात टवाळखोर तरुणांचे ग्रुप अनेकदा बसलेले असतात. तर काही जण दुचाकीवर "ट्रिपल सीट" बसून फेऱ्या मारत फिरत असतात.

दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी 4 ते 5 वाजण्याच्या सुमारास कोथरूड येथीलच एका हॉस्टेल बाहेर तेथील 3 तरुणी आल्या होत्या. नेमके त्याच वेळी दोघेजण एका कारमध्ये बसले होते. त्यांनी तरुणीकडे पाहून "चलो बैठो घुमने जाते" असा आवाज दिला. या प्रकारामुळे तरुणी काहीशा भांबवल्या. तरीही त्यांनी धीर राखत तेथून गेल्या. त्यांनी घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितला. दरम्यान, पोलिसांनी ही घडलेल्या प्रकारची तात्काळ आणि गांभीर्याने दाखल घेतली..तरुणींनी टवाळखोर तरुणाच्या कारचा नंबर लक्षात ठेवला होता. पोलिसांनी हा नंबर घेऊन अवघ्या एक तासातच त्यांचा शोध घेतला. त्यानंतर त्यांच्यावर थेट कारवाई करून तरुणांच्या फिरायला जाण्याचा आवडीनुसार त्यांना "लॉक अप" च्या थंडगार वातावरणाची सफर घडविली. या प्रकारामुळे तरुणांना आपल्या शब्दांचे आणि कृतीचे महत्त्व चांगलेच उमगले.

• "ट्विटर"चा "ट्विस्ट" भलताच भारी !

तरुणी बाबत घडलेल्या या प्रकारची खुद्द पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी ही चांगलीच दाखल घेत त्याबाबत मजेशीर ट्विट केले. विशेषत: पुणे पोलिसांच्या ट्विटरवर याबाबत एक भन्नाट "ट्विट" टाकण्यात आले. त्यामध्ये "चलो बैठो घुमने जाते" असे दोघांनी तरुणींना बोललेले "कॅज्युअल" शब्द, पुणे पोलिसांनी कॅज्युअली" घेतलेच नाहीत.पोलिसांनी कार शोधली आणि त्यांना पोलिस लॉकअप मध्ये पाठविले. "This is #Pune. Eve-teasing in any form will land you in big trouble" अशा शब्दात त्यांची खास बोळवण हि केली.