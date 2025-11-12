Pune Theft : पुण्यात घरफोड्या करणारी टोळी गजाआड; आठ गुन्हे उघडकीस!

पुणे : दिवाळीच्या सुटीत बंद सदनिकांमध्ये घरफोडी करून ऐवज लुटणाऱ्या टोळीला विमानतळ पोलिसांनी अटक केली आहे. या सराईत चोरट्यांकडून पोलिसांनी १४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, आठ घरफोडीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपी शिवम दत्ता अवचर (वय १९, रा. नऱ्हे, पुणे), नवनाथ ऊर्फ लखन बाळू मोहिते (वय २२, वैदुवाडी, हडपसर) या दोघांना अटक केली. .तर, पर्वतीमधून एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. हे आरोपी सराईत गुन्हेगार असून, पोलिसांना चकवण्यासाठी ठिकाणे बदलत होते. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे विमानतळ पोलिसांनी सापळा रचून त्यांना अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमाननगर परिसरातील एका फिर्यादीच्या घराच्या दरवाजाचे कडी-कोयंडे कापून चोरट्यांनी १० लाख ५१ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरी केली होती. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पोलिस अंमलदार योगेश थोपटे, ज्ञानदेव आवारी, लालू कऱ्हे आणि हरीप्रसाद पुंडे यांनी घटनास्थळ आणि परिसरातील २५० सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले. या तपासातून आरोपींचा शोध लागला..पुण्यात वेगवेगळ्या घरफोड्यांत ४२ लाखांचा ऐवज लंपास.या कारवाईत पोलिसांनी १० लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि चोरीत वापरलेली दुचाकी जप्त केली. पुढील तपासात आरोपींनी दिवाळीदरम्यान घरफोडीचे सात गुन्हे केल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी एकूण १२ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, रोकड, तसेच दुचाकी असा सुमारे १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद जाधव, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके, पोलिस उपनिरीक्षक मनोज बरुरे, नितीन राठोड यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.