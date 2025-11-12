पुणे

Pune Theft : पुण्यात घरफोड्या करणारी टोळी गजाआड; आठ गुन्हे उघडकीस!

House Burglary : विमानतळ पोलिसांनी दिवाळीच्या सुटीत बंद घरफोड्या करणाऱ्या सराईत चोरीच्या टोळीला गजाआड केले; आठ घरफोडींचे गुन्हे उघडकीस, १४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, अल्पवयीनासह तीन आरोपी ताब्यात घेण्यात आले.
पुणे : दिवाळीच्या सुटीत बंद सदनिकांमध्ये घरफोडी करून ऐवज लुटणाऱ्या टोळीला विमानतळ पोलिसांनी अटक केली आहे. या सराईत चोरट्यांकडून पोलिसांनी १४ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, आठ घरफोडीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपी शिवम दत्ता अवचर (वय १९, रा. नऱ्हे, पुणे), नवनाथ ऊर्फ लखन बाळू मोहिते (वय २२, वैदुवाडी, हडपसर) या दोघांना अटक केली.

