Daund News : दौंडमध्ये नायलॅान मांजा विक्री प्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल

Restricted Chinese Manja sale Daund police : दौंडमध्ये प्रतिबंधित नायलॉन मांजा विकणाऱ्या महिलेवर पोलिसांचा छापा; पक्षी व मानवी जीवासाठी घातक ठरणाऱ्या मांजाविरोधात कडक कारवाई.
दौंड : दौंड शहर व परिसरात पतंग उडविण्यासाठी वापरला जाणार्या प्रतिबंधित नायलॅान मांजाची विक्री करणार्या एका महिलेविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिबंधित मांजामुळे शहर व परिसरात चित्रबलाक सह विविध पक्षी आणि जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे.

