Daund News : दौंडमध्ये नायलॅान मांजा विक्री प्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल

दौंड : दौंड शहर व परिसरात पतंग उडविण्यासाठी वापरला जाणार्या प्रतिबंधित नायलॅान मांजाची विक्री करणार्या एका महिलेविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिबंधित मांजामुळे शहर व परिसरात चित्रबलाक सह विविध पक्षी आणि जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे. .दौंड पोलिसांनी या बाबत माहिती दिली. शहरातील खाटीक गल्ली येथील एका घरात १० जानेवारी रोजी पोलिस पथकाने छापा टाकला. छाप्यात रोशन युनूस शेख या नायलॅान मांजाची विक्री करताना आढळून आल्या. दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी पोलिस अंमलदार पवन माने यांच्या फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार घरात नायलॅान मांजाची विक्री करणार्या रोशन युनूस शेख ( रा. खाटीक गल्ली, दौंड) या महिलेविरूध्द भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम २२३ ( लोकसेवक यांच्या आदेशाची अवज्ञा करणे), कलम २९२ ( सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल शिक्षा), कलम २९३ ( मनाई आदेश असतानाही उपद्रव सुरू ठेवणे) आणि पर्यावरण ( सरंक्षण ) अधिनियम १९८६ मधील विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उप निरीक्षक रूपेश कदम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकातील हवालदार नितीन बोराडे, सुभाष राऊत, राहुल घाडगे, महिला हवालदार रेश्मा वाबळे यांनी कारवाईत भाग घेतला..जीवितहानी टाळण्यासाठी नायलॅान मांजाची विक्री करणारे ठोक विक्रेते आणि पुरवठादारांवर देखील कारवाई करण्याची गरज आहे. मांजाचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक, खरेदी आणि वापर करण्यावर प्रतिंबध असतानाही दुर्देवाने हा मांजा सर्वत्र सहज उपलब्ध आहे. दौंड शहर आणि तालुक्यात अनेक पुरवठदारांनी नायलॅान मांजा हा ठोक विक्रेत्यांना पुरविला आहे. प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पासून तयार केलेले पतंग आणि नायलॅान मांजाचा मोठा साठा करणार्या ठोक विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.दौंड शहरातील नगर मोरी येथे भरचौकात ५ डिसेंबर २०२२ रोजी नायलॅान मांजाने गळा चिरल्याने दुचाकीवरील पन्नालाल जयगोविंद यादव ( वय ३८ , रा. पासलकर वस्ती, लिंगाळी, ता. दौंड. मूळ रा. खुराबाद, जि. गोरखपूर, उत्तर प्रदेश ) यांचा मृत्यू झाला होता..नगरपालिकेकडून कारवाई नाहीदौंड नगरपालिका प्रशासनाकडून सोईने वर्षातून एक किंवा दोन वेळा प्रतिबंधित प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर करणार्या छोट्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. शहरात प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पासून बनविलेल्या पतंगांची आणि नायलॅान मांजाची राजरोस विक्री होत असताना नगरपालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याचे टाळले आहे.