पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा पिस्तुल बाळगल्याप्रकरणी सराईत गुन्हेगारास अटक

पुणे : सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा पिस्तुल घेऊन थांबलेल्या सराईत गुन्हेगारास गुन्हे शाखेच्या युनीट एकच्या पथकाने अटक केली. त्याच्याकडून दोन देशी बनावटीचे पिस्तुल व 4 जिवंत काडतुसे असा 80 हजार रूपयाचा ऐवज जप्त करण्यात आला. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जयेश विजय लोखंडे (वय 20, रा. मंगळवार पेठ) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजीनगर येथील मंगला चित्रपटगृहाजवळच्या आलिया चिकन सेंटरच्या मागील बाजुस एक तरुण देशी बनावटीचे पिस्तुल घेऊन येणार असल्याची खबर पोलिस कर्मचारी जाधव यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिस उपनिरीक्षक सुनील कुलकर्णी, पोलिस कर्मचारी बरकडे, मोमीन, शेख, बानगुडे, माळवतकर यांच्या पथकाने तेथे संशयास्पदरीत्या फिरत असलेल्या तरुणाला ताब्यात घेऊन विचारणा केली. त्यावेळी त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याची अंगझडती घेतली. त्यावेळी त्याच्या कमरेला लावलेल्या पिशवीमध्ये देशी बनावटीचे दोन पिस्तुल व 4 जिवंत काडतूस असा एकूण 80 हजार 800 रूपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात एक गुन्हा, फरासखाना पोलिस ठाण्यात अग्निशस्त्र बाळगल्याचा एक गुन्हा, समर्थ पोलिस ठाण्यात वाहन जाळपोळीचे आणि चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा असे एकुण पाच गुन्हे दाखल आहेत. त्यास फरासखाना पोलिसांनी दोन वर्षासाठी हद्दपार केले होते. संबंधित आदेशाचा भंग करुन तो शहरात गुन्हे करीत होता. त्याच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: criminal arrested for illegal possession of pistols in public places in pune