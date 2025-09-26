पुणे

Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार

कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पळून गेल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पळून गेल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. तो लंडनला पळून गेल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून त्याच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

