Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पळून गेल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. तो लंडनला पळून गेल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून त्याच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे..कोथरूडमध्ये १७ सप्टेंबर रोजी पोलिस ठाण्यापासून काही अंतरावर घायवळ टोळीतील गुंडांनी क्षुल्लक कारणावरून केलेल्या गोळीबारात प्रकाश मधुकर धुमाळ हा तरुण गंभीर जखमी झाला होता. यानंतर टोळीतील गुंडांनी जुन्या वादातून आणखी एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला करून त्याला जखमी केले..या दोन्ही घटनांची नोंद कोथरूड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी घायवळ टोळीतील मयूर गुलाब कुंबरे (वय-२९), आनंद अनिल चांदळेकर (वय-२४), गणेश सतीश राऊत (वय ३२), मयंक ऊर्फ माँटी विजय व्यास (वय-३०) आणि दिनेश राम पाठक (वय-२८, सर्व रा. कोथरूड) या पाच जणांना अटक केली होती. इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे..या घटनेनंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नीलेश घायवळसह टोळीतील दहा जणांविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली आहे. मात, चौकशीपूर्वीच तो परदेशात पसार झाल्याचे तपासात समोर आले..नीलेश घायवळ हा परदेशात पसार झाला आहे. त्याच्यावर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करण्यात येत आहे. त्याच्या लोकेशन आणि हालचालींवर पोलिस लक्ष ठेवून आहेत. भारतात परतताच त्याला अटक करण्यात येईल.- संभाजी कदम, पोलिस उपायुक्त