Blood Shortage : पुणे शहरात रक्ताचा तुटवडा; शस्त्रक्रिया लांबणीवर

पुणे - शहरात गेल्या १५ दिवसांपासून रक्ताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून, याचा फटका रुग्णसेवेला बसत आहे. पुरेसा रक्तसाठा उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्णालयांना नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे..महाविद्यालयांना लागलेल्या सुट्ट्या आणि वाढत्या उन्हामुळे रक्तदान शिबिरांचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. दररोज शहरात १५०० ते १६०० रक्तपिशव्यांची गरज असते. मात्र, मे महिन्यात संकलन कमी झाल्याने प्लेटलेट्ससह इतर घटकांचा तुटवडा जाणवत आहे. शहरात रक्तपेढ्यांची संख्या ३५ वरून ४८ वर पोहोचली असली, तरी मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत निर्माण झाली. अपघातग्रस्त, प्रसूती आणि थॅलसेमियाच्या रुग्णांना तातडीने रक्त मिळवणे आव्हानात्मक ठरत आहे. उन्हाळ्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रम कमी होत असल्याने शिबिरे आयोजित केली जात नाहीत. परिणामी, गंभीर रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होत असल्याची माहिती डॉक्टर खासगीत देतात..गेल्या पंधरा दिवसांपासून शहरात रक्तपिशव्यांचा तुटवडा आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात रक्ताचा तुटवडा होत असल्याने त्याबाबत रक्तपेढ्यांनी तसेच रक्त संक्रमण परिषदेने कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा. तसेच, रक्तपेढ्या एकाच शिबिरात ५०० ते १००० रक्तदात्यांचे शिबिर घेतात. यामध्ये रक्ताचा अपव्यय होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी छोट्या संख्येत रक्तदान शिबिर घ्यावीत. नागरिकांनी शक्यतो शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तदान करायला प्राधान्य द्यावे.- राम बांगड, 'रक्ताचे नाते' ट्रस्ट.