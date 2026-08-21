पुणे

खरीप पीकस्पर्धेत सहभागी व्हा; ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज

खरीप पीकस्पर्धेत सहभागी व्हा; ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज
Published on

पीकस्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी
३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत

वाशीम : आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पादकता वाढविणाऱ्या आणि प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामासाठी पीकस्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
यंदापासून पीकस्पर्धेची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असून, कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘पीक स्पर्धा नोंदणी’ सुविधा उपलब्ध आहे. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, सोयाबीन, भुईमूग आणि सूर्यफूल या नऊ खरीप पिकांचा स्पर्धेत समावेश आहे. सर्वसाधारण तसेच आदिवासी गटासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.
स्पर्धेसाठी शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर जमीन असून ती स्वतः कसणे आवश्यक आहे. भातासाठी किमान २० गुंठे, तर इतर पिकांसाठी किमान ४० गुंठे क्षेत्रावर सलग लागवड असणे गरजेचे आहे. एका शेतकऱ्याला एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी सहभागी होता येईल.
सर्वसाधारण गटासाठी प्रति पीक ३०० रुपये, तर आदिवासी गटासाठी १५० रुपये प्रवेश शुल्क आहे. तालुकास्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी ५ हजार, ३ हजार व २ हजार रुपये, जिल्हास्तरावर १० हजार, ७ हजार व ५ हजार रुपये, तर राज्यस्तरावर ५० हजार, ४० हजार व ३० हजार रुपये बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
अर्जासाठी फार्मर आयडी, प्रवेश शुल्काचे चलन, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुक अथवा चेकच्या पहिल्या पानाची प्रत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

online application for farmers
agricultural grants for farmers
कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर
crop competition 2023
agricultural contests
increased crop yield
agricultural technology
rice farming competition
jowar farming contest
bajra yield competition
maize farming contest
soybean agriculture
competitive farming events
farmer's identity verification
tribal farmer competition
Maharashtra crop competitions
पीक स्पर्धा २०२३
शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्पर्धा
पीक उत्पादकता वाढवा
ऑनलाइन अर्ज पद्धती
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी
भात लागवड स्पर्धा
ज्वारी स्पर्धा
बाजरेचं महत्त्व
मका पिकाची स्पर्धा
सोयाबीन उत्पादन
किमान क्षेत्र अटी
बक्षिसे आणि पुरस्कार
तालुकास्तरीय स्पर्धा
कृषी अधिकारी कार्यालय संपर्क
Marathi News Esakal
www.esakal.com