खरीप पीकस्पर्धेत सहभागी व्हा; ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज

पीकस्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी
३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत
वाशीम : आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पादकता वाढविणाऱ्या आणि प्रयोगशील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामासाठी पीकस्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
यंदापासून पीकस्पर्धेची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असून, कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘पीक स्पर्धा नोंदणी’ सुविधा उपलब्ध आहे. भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, सोयाबीन, भुईमूग आणि सूर्यफूल या नऊ खरीप पिकांचा स्पर्धेत समावेश आहे. सर्वसाधारण तसेच आदिवासी गटासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.
स्पर्धेसाठी शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर जमीन असून ती स्वतः कसणे आवश्यक आहे. भातासाठी किमान २० गुंठे, तर इतर पिकांसाठी किमान ४० गुंठे क्षेत्रावर सलग लागवड असणे गरजेचे आहे. एका शेतकऱ्याला एकापेक्षा अधिक पिकांसाठी सहभागी होता येईल.
सर्वसाधारण गटासाठी प्रति पीक ३०० रुपये, तर आदिवासी गटासाठी १५० रुपये प्रवेश शुल्क आहे. तालुकास्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी ५ हजार, ३ हजार व २ हजार रुपये, जिल्हास्तरावर १० हजार, ७ हजार व ५ हजार रुपये, तर राज्यस्तरावर ५० हजार, ४० हजार व ३० हजार रुपये बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
अर्जासाठी फार्मर आयडी, प्रवेश शुल्काचे चलन, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि बँक पासबुक अथवा चेकच्या पहिल्या पानाची प्रत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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