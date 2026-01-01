माढा तालुक्यात निकृष्ट खतांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांची चौकशी व कारवाईची मागणी
निकृष्ट खतांमुळे माढ्यात पिकांचे नुकसान
चौकशी करण्याची खासदार मोहिते-पाटलांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डू, ता. १ : माढा तालुक्यात शेतकऱ्यांकडून वापरण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या खतांमुळे द्राक्ष, कांदा व खरबूज या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. काही ठिकाणी संपूर्ण प्लॉट जळून जाण्याच्या घटना घडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. आतापर्यंत अंदाजे दोन कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेत खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी, सोलापूर यांना सविस्तर निवेदन देत तत्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
खतांचा वापर केल्यानंतर काही दिवसांतच पिके जळून जाणे, पाने करपणे, वाढ खुंटणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत असून, बाजारात विक्रीस असलेल्या काही खतांच्या गुणवत्तेबाबत तीव्र संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास आगामी काळात शेतकऱ्यांचे नुकसान आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
खासदार मोहिते- पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात, संबंधित खतांचे नमुने तातडीने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणीस पाठवावे, दोषी उत्पादक, वितरक व विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून त्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रशासनाने त्वरित पावले उचलून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये या प्रकारामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत असून, प्रशासनाच्या तत्काळ हस्तक्षेपाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
