Indapur Crime : इंदापूर येथून जनावरांची अमानुष वाहतूक, 5 जणांवर गुन्हा दाखल; 19 गाईसह 10 लाख 90 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

इंदापूर - इंदापूर शहरातील बाह्यवळण मार्गावरील अकलूज उड्डाणपुलाजवळ जनावरांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक होत असताना पोलिसांनी कारवाई करीत पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत 19 गाईंसह एक टेम्पो असा एकूण दहा लाख 90 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी इंदापूर पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत पोलीस शिपाई सचिन सोपान नांगरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार 15 एप्रिल रोजी रात्री 8 वाजताच्या सुमारास इंदापूर शहरातील अकलूज पुलाजवळ एक लाल रंगाचा आयशर कंपनीचा टेम्पो (क्रमांक MH 13 CT 9697) संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. सदर वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये 19 काळ्या-पांढऱ्या रंगाच्या जर्सी गायींना अत्यंत दाटीवाटीने, चारा-पाण्याची कोणतीही व्यवस्था न करता कोंबून नेले जात असल्याचे निदर्शनास आले..या अमानुष वाहतुकीप्रकरणी पोलिसांनी सागर रघुनाथ गायकवाड (रा. कासेगाव, ता. पंढरपूर), सुदाम मोहन इंगोले (रा. सांगोला), अनिल सिदा मेटकरी, तुकाराम मारुती सोपे आणि भिवा सावळा चोरमले (सर्व रा. सांगोला, जि. सोलापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी सुमारे 10 लाख 90 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, त्यामध्ये 9 लाख रुपये किंमतीचा टेम्पो आणि अंदाजे 1 लाख 90 हजार रुपये किंमतीच्या 19 जर्सी गायींचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पुंडलिक गावडे करत आहेत.