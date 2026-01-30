पुणे

CTET Examination 2026 : सीटीईटी परीक्षा आणि निवडणूक ड्यूटीमध्ये शिक्षकांचा पेच; प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत

CTET election duty : सीटीईटी परीक्षा आणि जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुका एकाच कालावधीत आल्याने शिक्षकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. निवडणूक ड्युटीमुळे अनेक परीक्षार्थी शिक्षकांना सीटीईटी परीक्षेला मुकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणारी ‘केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (सीटीईटी) आणि जिल्हा परिषद निवडणूका एकाचवेळी आल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वनियोजित ‘सीटीईटी’ परीक्षा द्यायची की निवडणुकीचे कर्तव्य बजवावे, या व्यूहचक्रात अडकले आहेत. ‘सीटीईटी’ परीक्षा द्यायची की निवडणुकीची ‘ड्यूटी’ निभवायची, अशा पेचात शिक्षक सापडले आहेत.

