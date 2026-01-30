CTET Examination 2026 : सीटीईटी परीक्षा आणि निवडणूक ड्यूटीमध्ये शिक्षकांचा पेच; प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत

पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणारी ‘केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (सीटीईटी) आणि जिल्हा परिषद निवडणूका एकाचवेळी आल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वनियोजित ‘सीटीईटी’ परीक्षा द्यायची की निवडणुकीचे कर्तव्य बजवावे, या व्यूहचक्रात अडकले आहेत. ‘सीटीईटी’ परीक्षा द्यायची की निवडणुकीची ‘ड्यूटी’ निभवायची, अशा पेचात शिक्षक सापडले आहेत..सीबीएसईतर्फे देशातील १३२ शहरांमध्ये येत्या आठ फेब्रुवारीला ‘सीटीईटी’ परीक्षा होणार आहे. दरम्यान, राज्यातील काही परीक्षार्थी शिक्षकांच्या प्रवेशपत्रावर सात फेब्रुवारी असे छापून आल्याने शिक्षक गोंधळले आहेत. परंतु, परीक्षेची तारीख सात फेब्रुवारी चुकून छापून आली आहे, परीक्षा मात्र आठ फेब्रुवारीलाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या कामकाजात असणाऱ्या परीक्षार्थी शिक्षकांना मात्र परीक्षेला मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षकांना दोन्हीपैकी एक निर्णय घ्यावा लागणार असून एकापासून मुकावे लागण्याची स्थिती आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून मुभा मिळावी, अशा मागणीने जोर धरला आहे..Education News : विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? नाशिक विभागात ५८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची टंचाई.या निवडणुकांसाठी मतदान सात फेब्रुवारीला असले तरीही मतदान केंद्रापासून मतपेट्या संकलन केंद्रावर पोचविणे हे कामकाज रात्री उशिरापर्यंत चालणार आहे. हे कामकाज संपवून परीक्षार्थी शिक्षकांना सीटीईटी परीक्षेचे परीक्षा केंद्र गाठणे, केवळ अशक्य होणार आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी शिक्षकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे..सेवेची पाच वर्षे राहिलेल्या शिक्षकांव्यतिरिक्त सहावी ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना राज्याची टीईटी किंवा केंद्र सरकारची सीटीईटी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पदोन्नतीसाठीही ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऐन चाळिशी-पन्नाशीत असणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षेचा अभ्यास करावा लागत आहे. अशात आता अभ्यास करूनही निवडणुकीच्या कामकाजामुळे सीटीईटी परीक्षा देणे काही परीक्षार्थी शिक्षकांना अशक्य होणार असल्याचे चिन्ह आहे..‘‘जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेत असणाऱ्या परीक्षार्थी शिक्षकांना ‘सीटीईटी’ परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत. अशाप्रकारे सीटीईटी परीक्षा देणारे आणि निवडणुकीच्या कामात सहभागी होणाऱ्या परीक्षार्थी शिक्षकांची माहिती मागवून प्रशासनाने त्यांना निवडणुकीच्या कामातून मुभा द्यावी. जेणेकरून हे शिक्षक ‘सीटीईटी’ परीक्षा देऊ शकतील.’’- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.