Pune Update : परवानगी टीचभर, खोदाई हातभर, पुण्यात खड्डे; सीसीटीव्हीच्या केबलसाठी ठेकेदाराची मनमर्जी

Pune Roads : पुण्यात सीसीटीव्ही केबल टाकण्यासाठी केवळ २८ किलोमीटरची परवानगी असतानाही ठेकेदाराने संपूर्ण शहरात शेकडो किलोमीटर रस्त्यांची अनधिकृत खोदाई केल्याने महापालिकेच्या पथ विभागाने त्याला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे.
पुणे : शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी केबल टाकण्यात येणार आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात केवळ मध्यवर्ती पेठांमध्ये २८ किलोमीटरसाठी केबल टाकण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, ठेकेदाराने पुढच्या खोदाईची परवानगी न घेता थेट संपूर्ण शहरात शेकडो किलोमीटरची खोदाई केल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदाराने परस्पर खोदाई केल्याने त्याला काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे पथ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

