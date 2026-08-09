पुणे

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती

धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती
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धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (रविवारी सायं. ५ पर्यंत)
धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.
खडकवासला : १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०० - ७०३
पानशेत : १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - ०० - २,०४२
वरसगाव : १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - ०० - १,९२४
टेमघर : ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १० - २,८१३
पवना : ८.५१ - ८.४१ - ९८.८७ - ०४ - २,६५७
भामा आसखेड : ७.६७ - ७.६१ - ९९.२२ - ०० - ९०१
वडिवळे : १.०७ - १.०७ - ९९.४७ - ०० - २,४२५
डिंभे : १२.५० - ११.८९ - ९५.१९ - ०० - १,१०१
चासकमान : ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०२ - ९०९
गुंजवणी : ३.६९ - ३.३२ - ९०.०३ - ०२ - १,७५५
नीरा देवघर : ११.७३ - ११.६५ - ९९.३५ - ०४ - १,६८३
भाटघर : २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६
वीर : ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०० - ३३९

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