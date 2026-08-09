धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (रविवारी सायं. ५ पर्यंत)

धरण - क्षमता (टीएमसी) - आजचा साठा (टीएमसी) - टक्केवारी - पाऊस मिमी. - एकूण पाऊस मिमी.

खडकवासला : १.९७ - १.९७ - १००.०० - ०० - ७०३

पानशेत : १०.६५ - १०.६५ - १००.०० - ०० - २,०४२

वरसगाव : १२.८२ - १२.८२ - १००.०० - ०० - १,९२४

टेमघर : ३.७१ - ३.७१ - १००.०० - १० - २,८१३

पवना : ८.५१ - ८.४१ - ९८.८७ - ०४ - २,६५७

भामा आसखेड : ७.६७ - ७.६१ - ९९.२२ - ०० - ९०१

वडिवळे : १.०७ - १.०७ - ९९.४७ - ०० - २,४२५

डिंभे : १२.५० - ११.८९ - ९५.१९ - ०० - १,१०१

चासकमान : ७.५७ - ७.५७ - १००.०० - ०२ - ९०९

गुंजवणी : ३.६९ - ३.३२ - ९०.०३ - ०२ - १,७५५

नीरा देवघर : ११.७३ - ११.६५ - ९९.३५ - ०४ - १,६८३

भाटघर : २३.५० - २३.५० - १००.०० - ०० - ७६६

वीर : ९.४१- ९.४१ - १००.०० - ०० - ३३९