पुणे

महावितरणचे महिन्याला ‘ग्राहक समाधान शिबिर’

महावितरणचे महिन्याला ‘ग्राहक समाधान शिबिर’
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बारामती, ता. १३ : वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर तातडीने निराकरण करण्यासाठी महावितरणच्या बारामती परिमंडलात दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी ‘ग्राहक समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे ग्राहकांना प्रलंबित समस्या सोडविण्यास मदत होईल.
सातारा, सोलापूर आणि बारामती ग्रामीण मंडळांतील ५३ उपविभागीय कार्यालयांत सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत हे शिबिर पार पडेल. यात वीजबिल दुरुस्ती, सदोष मीटर, नवीन वीजजोडणी आणि वीजपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारी ग्राहकांना थेट अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येतील.
यावेळी स्मार्ट मीटरची कार्यपद्धती आणि त्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

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