पावसामुळे ग्राहक धास्तावले

पुणे - दिवाळीच्या खरेदीसाठी रविवारी सकाळपासूनच बाजारपेठा गजबजल्या. मात्र, सायंकाळी आभाळात ढग दाटून आले अन्‌ काही मिनिटांतच बाजारपेठांमधील गर्दी ओसरली. पावसाचा धसका घेतलेल्या पुणेकरांनी खरेदी सोडून घर गाठण्याची घाई केली. दिवाळीचा सण काही दिवसांवर आल्याने रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधत खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आले होते. त्यामुळे रविवारी (ता. १३) शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजारपेठा गजबजून गेल्या होत्या. लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, बोहरी आळी, शिवाजी रस्ता यासह अन्य बाजारपेठांमध्ये कुटुंबासह खरेदी करत होते. मात्र, सायंकाळी चारनंतर आभाळामध्ये ढग दाटून येण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे पावसाचा धसका घेतलेल्या नागरिकांनी पावसाआधी घर जवळ केल्याचे पाहावयास मिळाले. गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसाने पुणेकरांना अक्षरशः झोडपून काढले आहे. या पावसात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. शहरातील रस्त्यांवर पाणी साचून, अनेक नागरिक त्यात अडकून पडले होते. या अनुभवामुळे पावसाचे चित्र निर्माण होताच नागरिकांनी बाजारपेठेतून काढता पाय घेतला. परिणामी, सायंकाळी पाचनंतर खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये तुरळक नागरिकच दिसत होते. याचा फटका विक्रेत्यांना बसला. रविवारमुळे मोठी विक्री होईल, अशी आशा असलेल्या विक्रेत्यांची निराशा झाल्याचे चित्र बाजारपेठांमध्ये होते. मध्य भागातील वाहतूक संथ

दिवाळीच्या खरेदीसाठी रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधून पुणेकरांनी गर्दी केली. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, रविवार पेठ, महात्मा फुले मंडई परिसरामध्ये गर्दी झाली होती. खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांच्या वाहनांमुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढली होती. त्यात चारचाकी वाहनांची संख्या जास्त असल्याने या रस्त्यावर वाहनांच्या लांबपर्यंत रांगा लागल्या होत्या. मात्र, वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. दिवाळीचा सण अगदी जवळ आल्याने रविवारच्या सुटीमुळे नागरिक मोठ्या संख्येने खरेदी करण्यासाठी येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुपारनंतर आभाळामध्ये ढगांनी गर्दी होताच दुकानांमधील गर्दी कमी झाली.

- रिझवान तांबोळी, विक्रेता

Web Title: customer was terrified by the rain