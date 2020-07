पुणे : पैसे भरले पण मीटर काय मिळेना; ग्राहकांच्या अडचणी

पुणे : तुटवडा आणि त्यानंतर लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून पैसे भरून देखील ग्राहकांना वीजमीटर उपलब्ध झालेले नाही. पुणे झोनमध्ये अशा सुमारे काही हजार ग्राहकांची संख्या असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे कधी मीटर उपलब्ध होणार याकडे ग्राहक डोळे लावून बसले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून सिंगल फेज आणि थ्री फेज मीटरच्या पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे. पुरेशा प्रमाणात मीटर असल्याचा दावा महावितरणकडून वेळोवेळी करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात शहरात परिस्थिती मात्र वेगळीच असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. हीच परिस्थिती सध्या देखील कायम असल्याचे दिसून आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जानेवारीपासून नागरिकांना पैसे भरून देखील मीटर उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यातच मार्च मध्ये पुणे शहरात पहिला कोरोना बाधित रुग्ण आढळला. त्यानंतर 23 मार्च रात्रीपासून राज्यात लॉकडाऊन लागू झाले. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्राहक मीटरच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवीन मीटर नाही, तर नादुरुस्त मीटर बदलीचा प्रश्‍न नाही. पुणे सर्कलमध्ये पुणे-पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भाग यांचा समावेश होतो. तर पुणे शहरात 9 विभाग असून त्यामध्ये रस्तापेठ अंतर्गत 5 विभाग, तर गणेशखिंड विभागात 4 विभाग येतात. या सर्व सर्कल आणि विभागात मीटरचा तुटवडा असल्याचे चौकशी केल्यानंतर समोर आले आहे. तसेच मीटर आले, तरी तारखेनुसार त्यांचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा "हित'पाहून अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे वाटप गेले असल्याचे तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहे. पैसे भरूनही मीटर न मिळालेल्या ग्राहकांची संख्या तर सर्व विभागात मिळून किमान चाळीस ते पन्नास हजार असण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. सिंगल फेज आणि थ्री फेज मीटरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. महावितरणकडे चौकशी केल्यानंतर लॉकडाऊनचे कारण सांगितले जात आहे. मात्र मीटर मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. - अमर पाटील (अध्यक्ष, इलेक्‍ट्रिकल कॉन्ट्रक्‍टर असोसिएशन ऑफ महाराष्ट) फेब्रुवारी महिन्यात सिंगल फेज मीटरसाठी पैसे भरले आहेत. मात्र अद्याप मीटर मिळालेले नाही. महावितरणकडे चौकशी केल्यानंतर मीटर उपलब्ध नाहीत, असे उत्तर गेल्या पाच महिन्यांपासून दिले जात आहे. - पृथ्वीराज साठे (नाव बदले आहे. नऱ्हे) मीटर उपलब्ध झाले आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसात ते ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले जातील. - प्रकाश राऊत, अधिक्षक अभियंता, महावितरण. (Edited By : Krupadan Awale)

