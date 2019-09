Pune Rains : असा बसला पावसाचा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांना फटका

Pune Rains : पुणे : कालच्या मुसळधार पावसाचा फटका आज गुरवार स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांना बसला आहे. आज सकाळपासून भरत नाट्य मंदिराशेजारील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पुणे मुख्य शाखेत अनेक व्यवहार बंद आहेत. बँकेच्या लॉकरच्या चाव्या ज्या अधिकाऱ्याकडे असतात धायरीला राहात असल्याने आणि तेथून सदाशिव पेठेतील शाखेमध्ये पोहचणे अशक्य होते. त्यामुळे आज येऊ शकत नसल्याचे असे बँक मॅनेजरने सांगितले. डिमांड ड्राफ्ट आणि बँकर्स चेकची स्टेशनरी या लॉकरमध्ये असल्याने कॅशचे व्यवहार सुध्दा आलेल्या कॅशमधून केल्याचे त्यांनी सकाळच्या वाचकांना सांगितले. कालच्या पावसाचा फटका आज स्टेट बँकेच्या ग्राहकांना असाही बसू शकतो याची कल्पनाही कुणी करू शकत नाही.



