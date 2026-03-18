Cyber Fraud : एपीके फाईल, मेंबरशिपच्या आमिषाने सायबर फसवणूक; विविध शक्कल लढवून १८ लाखांचा गंडा

पुणे - शहरात सायबर चोरट्यांकडून विविध शक्कल लढवून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. फेसबुकवरील बनावट 'एअर इंडिया मेंबरशिप', जादा परताव्याचे आमिष, बँक क्रेडिट कार्ड आणि एपीके फाईलच्या माध्यमातून सुमारे १८ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे..एपीके फाईल पाठवून साडेसात लाखांचा गंडा -सायबर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंहगड रस्ता परिसरातील एका तरुणाच्या मोबाईलवर एपीके फाईल पाठवून सायबर चोरट्यांनी सात लाख ६६ हजार रुपयांची फसवणूक केली. संबंधित तरुणाने अनोळखी क्रमांकावरून आलेली फाईल उघडल्यानंतर त्याच्या मोबाइलमधील माहिती हॅक करण्यात आली.त्यानंतर चोरट्यांनी त्याच्या बँक खात्यातील रक्कम परस्पर दुसऱ्या खात्यात वळवून काढून घेतली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तरुणाने नऱ्हे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आसाराम शेटे करत आहेत..बिबवेवाडीत ज्येष्ठाची सव्वादोन लाखांची फसवणूक -बिबवेवाडी परिसरातील एका ६५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकालाही सायबर चोरट्यांनी लक्ष्य केले. त्यांच्या मोबाईलवर 'एअर इंडिया मेंबरशिप' या नावाने बनावट संदेश पाठविण्यात आला. त्यातील एपीके फाईल उघडल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक हॅक करून बँक खात्यातून दोन लाख २२ हजार रुपये काढून घेतले.या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूरज बेंद्रे करत आहेत. महावितरणचे थकीत बिल, एमएनजीएल गॅस देयक अशा नावाने बनावट एपीके फाईल पाठवून फसवणुकीचे प्रकार वाढत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले..जादा परताव्याच्या आमिषाने साडेसहा लाखांची फसवणूक -दरमहा आठ टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एकाने मार्केट यार्डमधील व्यावसायिकाला साडेसहा लाख रुपयांचा गंडा घातला. याप्रकरणी किशोर रमेशचंद्र शहा (वय ५७) यांनी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.त्यानुसार वानवडीतील समीर महेंद्र शहा (वय ५१) या संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादींनी जादा परताव्याच्या आमिषाने सात लाख ३० हजार रुपये गुंतविले होते; मात्र परताव्यापोटी केवळ ८० हजार रुपये मिळाले. उर्वरित रक्कम न दिल्याने त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..सायबर चोरट्यांकडून १.८८ लाखांचा गंडा -'तुमच्या क्रेडिट कार्डची मुदत संपत आली आहे, त्यामुळे कार्डचे पॉइंट वाढवून देतो,' असे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी एका ३५ वर्षीय महिलेची एक लाख ८८ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.याप्रकरणी संबंधित महिलेने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार सायबर चोरट्यांसह संबंधित बँक खातेधारकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास भारती विद्यापीठ पोलिस करत आहेत..सायबर पोलिसांचे आवाहन -अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या एपीके फाईल, लिंक किंवा संदेश उघडू नयेत. अनोळखी फोन कॉल्स किंवा संदेशांवर विश्वास न ठेवता कोणतीही गोपनीय माहिती शेअर करू नये. तसेच, नागरिकांनी जादा परताव्याच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे.