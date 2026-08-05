पुणे

सायबर फसवणूक प्रकरणी एका आरोपीला अटक

सायबर फसवणूक प्रकरणी एका आरोपीला अटक
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सायबर फसवणूकप्रकरणी
एका संशयितास अटक

वडूज, ता. ५ ः सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीतील एका संशयिताला दहिवडी पोलिसांनी अटक केली. त्याला दहिवडी न्यायालयासमोर हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
याबाबत दहिवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला असून, सातारा सायबर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेश प्रकाश माळी (वय ३७) यांनी फिर्याद दिली आहे. तपासामध्ये पोलिसांनी तौहिद बाळू आतार (वय ३१, रा. दहिगाव रोड, नातेपुते, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) याला सोमवारी (ता. तीन) रात्री साडेअकरा वाजता अटक केली.
तपासात संशयिताने खादीजा एंटरप्रायझेस या नावाने बँक ऑफ महाराष्ट्र, हिंगणगापूर शाखेत चालू खाते उघडले होते. एनसीसीआरपी पोर्टलवरून मिळालेल्या माहितीवरून संशयिताने सायबर फसवणुकीद्वारे एक लाख ११ हजार ६५३ रुपये या खात्यात वर्ग करून घेतले होते.
देशभरातील एकूण २० लोकांनी या सायबर गुन्ह्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दहिवडी पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली.
पोलिसांनी संशयिताकडून एक लाख रुपये किमतीचा मोबाईल जप्त केला आहे. वडूजचे पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांनी लवकरच त्याच्या इतर साथीदारांचा शोध घेतला जाईल, असे सांगितले.

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