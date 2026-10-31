देवस्थानच्या बनावट संकेतस्थळाद्वारे महिलेची ११ लाखांची फसवणूक

पुणे, ता. ३१ ः मध्य प्रदेशातील एका प्रसिद्ध देवस्थानच्या नावे बनावट संकेतस्थळ तयार करून सायबर चोरट्यांनी एका भाविक महिलेची ११ लाख २३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
देवस्थानच्या संकेतस्थळावरून निवासाची सुविधा मिळविण्याच्या बहाण्याने चोरट्यांनी महिलेच्या बँक खात्याची माहिती मिळविली आणि त्यानंतर खात्यातून रक्कम परस्पर वळविली. याप्रकरणी लोहगाव पोलिसांनी सायबर चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला. याबाबत एका महिलेने लोहगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तक्रारदार महिला, त्यांचे पती आणि कुटुंबीय दिवाळीच्या सुटीनिमित्त मध्य प्रदेशातील एका प्रसिद्ध देवस्थानात दर्शनासाठी जाणार होते. त्यासाठी त्यांनी संबंधित देवस्थानच्या संकेतस्थळाची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. देवस्थानच्या संकेतस्थळाची पाहणी करताना त्यांना महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध देवस्थानच्या नावाचे संकेतस्थळ आढळले. या संकेतस्थळावर भाविकांसाठी निवासाची सुविधा उपलब्ध असल्याचे नमूद केले होते. विनामूल्य निवासासाठी नावनोंदणी करण्याच्या उद्देशाने महिलेने संकेतस्थळावरून माहिती घेतली. त्यानंतर सायबर चोरट्यांनी महिलेच्या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला. निवासासाठी नावनोंदणी करण्याकरिता काही शुल्क भरावे लागेल, असे सांगून त्यांनी महिलेची बँक खात्याशी संबंधित माहिती घेतली. त्यानंतर या माहितीचा गैरवापर करून महिलेच्या बँक खात्यातून तब्बल ११ लाख २३ हजार रुपये काढून घेण्यात आले.
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