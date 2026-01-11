पुणे

Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर चोरट्यांचा हैदोस; शेअर बाजार आणि विम्याच्या नावाखाली तिघांना ४९ लाखांचा गंडा!

Pune Cyber Fraud News. : पुण्यातील वाघोली, मांजरी आणि लोहगाव परिसरात शेअर बाजार आणि विम्याच्या नावाखाली सायबर चोरट्यांनी तिघांना ४९ लाखांचा गंडा घातला.
पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी पुण्यातील वेगवेगळ्या भागांत कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. वाघोली, मांजरी आणि लोगहाव परिसरात ४९ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

