Pune Cyber Crime : पुण्यात सायबर चोरट्यांचा हैदोस; शेअर बाजार आणि विम्याच्या नावाखाली तिघांना ४९ लाखांचा गंडा!

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी पुण्यातील वेगवेगळ्या भागांत कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. वाघोली, मांजरी आणि लोगहाव परिसरात ४९ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल.वाघोली परिसरातील एका व्यक्तीची २७ लाख ९२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत संबंधित व्यक्तीने वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदाराच्या मोबाइल क्रमांकावर सायबर चोरट्यांनी संपर्क साधून शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविले. त्यानंतर तक्रारदाराने विश्वास ठेवून चोरट्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज हांडे करीत आहेत..याच पद्धतीने सायबर चोरट्यांनी मांजरी परिसरातील एका व्यक्तीची आठ लाख ८६ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत संबंधित व्यक्तीने मांजरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक बाबासाहेब निकम करीत आहेत. तसेच, आयुर्विमा पॉलिसीत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका महिलेची १२ लाख २८ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत संबंधित महिलेने लोहगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक विश्वजित जगताप करीत आहेत.