पुणे

Pune Crime : तरुणाला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या सायबर चोरट्यांना बिहारमधून अटक

ड्रग्जच्या खोट्या गुन्ह्याची भीती दाखवून उकळली सायबर चोरट्यांनी खंडणी.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ड्रग्जच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत खंडणी उकळून तरुणाला आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या सायबर चोरट्यांना खराडी पोलिसांनी बिहारमधून अटक केली. न्यायालयाने दोघा आरोपींना ३० ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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