Cyber Crime : सायबर चोरट्यांना बँक खाते वापरण्यास देऊन एक कोटी ३२ लाखांची फसवणूक

पुणे - सायबर गुन्हेगारांच्या आंतरराज्य टोळीला स्वतःचे बँक खाते वापरण्यास देऊन एक कोटी ३२ लाख ७९ हजार रुपयांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांना मदत केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.या प्रकरणी हडपसर पोलिसांनी संबंधित बँक खातेदाराविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस हवालदार माधुरी डोके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बँकेच्या एका खातेदाराने त्याचे खाते सायबर गुन्हेगारांना पुरवले होते. या खात्याचा वापर करून सायबर गुन्हेगारांनी चौघांची एक कोटी ३२ लाखांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केली..सायबर चोरट्यांकडून नागरिकांना लाखोंचा गंडा -ऑनलाइन गुंतवणुकीवर भरघोस नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी शहरातील दोघांना २४ लाख ५८ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी कोथरूड येथील ५६ वर्षीय एका व्यक्तीस सोशल मीडियावरील व्हिडिओद्वारे फोरेक्स ट्रेडिंगचे आमिष दाखवले. त्यांना एक अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगून चार लाख १३ हजार रुपये उकळले..वाघोली येथे एका महिलेस (वय-४६) आयपीओ खरेदीत मोठा परतावा देण्याचे भासवून २० लाख ४४ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली. दोन्ही प्रकरणांत पैसे गुंतवल्यानंतर कोणताही परतावा न देता मुद्दलही परत केली नाही. या प्रकरणी कोथरूड आणि वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.