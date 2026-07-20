Pune Cyber Crime : शहरात सायबर चोरट्यांचा सुळसुळाट; एकाच दिवसात ४२ गुन्ह्यांची नोंद

पुणे - शहरात ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना वाढत असून, केवळ एकाच दिवसात सायबर सेल आणि विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये मिळून तब्बल ४२ फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. शेअर ट्रेडिंग, क्रिप्टो टास्क आणि बँक खाते हॅक करून नागरिकांची लाखो रुपयांची लूट करण्यात आली आहे..यामध्ये कोथरूड येथील एका नागरिकाला ६२ लाख ४३ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना घडली आहे. तसेच, भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका व्यक्तीचे (वय-५०) नेट बँकिंगचे कस्टमर आयडी आणि पासवर्ड हॅक करून सायबर चोरांनी त्यांच्या खात्यातून १६ लाख ५० हजार रुपये परस्पर लांबवले..तर बाणेर येथे एका ज्येष्ठ नागरिकाला (वय ७८) फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून सहा लाख ११ हजार रुपयांना फसवण्यात आले. बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये सायबर गुन्हेगारांनी ‘म्युल बँक खात्यांचा’ वापर करून पैसे गोळा करून एटीएमद्वारे काढून घेतले. सायबर पोलिस या प्रकरणांचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.