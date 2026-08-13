पुणे

वडगाव आनंदच्या शाळेत ‘सायकल बँक’ उपक्रम

वडगाव आनंदच्या शाळेत ‘सायकल बँक’ उपक्रम
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आळेफाटा, ता. १३ : वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी ‘सायकल बँक’ हा अभिनव उपक्रम सुरू झाला आहे. आळेफाटा येथील उद्योजकांनी उद्योजक डी. बी. वाळुंज यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शाळेला ११ सायकली भेट दिल्या आहेत.
‘‘या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी आता शाळेच्या आवारात शिक्षकांच्या देखरेखीखाली सायकल चालविण्याचे प्रशिक्षण घेणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यायामासह त्यांच्या आरोग्यालाही फायदा होईल,’’ असा विश्‍वास शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय चौगुले पाटील यांनी व्यक्त केला. या उपक्रमाचे पालक आणि ग्रामस्थांकडून स्वागत होत असून, सायकलींच्या देखभालीची जबाबदारी समितीने स्वीकारली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, गटविकास अधिकारी प्रतीक चन्नावर व गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. मुख्याध्यापक सुनील ठिकेकर, सहशिक्षिका छाया डुंबरे, सुनंदा तांबे, गीता बोराडे व सविता खेत्री यांना हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे मार्गदर्शन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

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