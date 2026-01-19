पुणे

Pune Grand Tour 2026 : विजेतेपदासाठी ३५ देशांतील २८ संघांत चुरस; १६४ सायकलपटू करणार ४३७ किलोमीटर प्रवास

'पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या सायकल स्पर्धेत ३५ देशांतील २८ संघांमध्ये विजेतेपदासाठी चुरस.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या सायकल स्पर्धेत ३५ देशांतील २८ संघांमध्ये विजेतेपदासाठी चुरस असणार आहे. त्यामध्ये १६४ सायकलपटू हे सह्याद्रीच्या घाटरस्त्यांवरून ४३७ किलोमीटरचा प्रवास करत विजेतेपदाची वाट शोधणार आहेत.

