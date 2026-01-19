Pune Grand Tour 2026 : विजेतेपदासाठी ३५ देशांतील २८ संघांत चुरस; १६४ सायकलपटू करणार ४३७ किलोमीटर प्रवास

पुणे - ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या सायकल स्पर्धेत ३५ देशांतील २८ संघांमध्ये विजेतेपदासाठी चुरस असणार आहे. त्यामध्ये १६४ सायकलपटू हे सह्याद्रीच्या घाटरस्त्यांवरून ४३७ किलोमीटरचा प्रवास करत विजेतेपदाची वाट शोधणार आहेत..या स्पर्धेची सुरुवात सोमवारी (ता. १९) होणाऱ्या ‘प्रोलॉग’ने होणार असून त्यामध्ये आशियातील ७८, युरोपमधील ६९, यासह ओशनिया, अमेरिका आणि आफ्रिका खंडांतील सायकलपटू सहभागी होतील..भारताचे प्रतिनिधित्व भारताचा राष्ट्रीय संघ करणार असून, त्यामध्ये हरियानाचा साहिल कुमार व दिनेश कुमार, महाराष्ट्राचा सूर्य थाथू, पंजाबचा विश्वजीत सिंग व हर्षवीरसिंग सिखों आणि कर्नाटकचा एम. नवीनजॉन यांचा समावेश आहे. भारताचा ‘इंडियन डेव्हलपमेंट टीम’ हा संघ देखील स्पर्धेत उतरत आहे..युनियन सायक्लिस्ट इंटरनॅशनलच्या (यूसीआय) जागतिक क्रमवारीतील ‘बुर्गोस बर्पेलेट बीएच’ (स्पेन), ‘ली निंग स्टार’ (चीन), ‘तेरेन्गानू सायकलिंग टीम’ (मलेशिया), ‘रोजाई इन्शुरन्स विनस्पेस’, ‘क्विक प्रो टीम’ (एस्टोनिया), ‘टार्टेलेटो-इसोरेक्स’ (बेल्जियम) आदी आंतरराष्ट्रीय संघ स्पर्धेत उतरले आहेत. मोरोक्कोच्या ‘सिदी अली अनलॉक्स स्पोर्टस् टीम’ने माघार घेतल्यामुळे स्पर्धेत २८ संघ असतील..दीड हजार पोलिसांचा बंदोबस्त‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रोलॉग सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने सोमवारी (ता. १९) पोलिसांकडून बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वाहतुकीचे नियोजन करत, स्पर्धा सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलिस स्पर्धेच्या मार्गावर तैनात राहणार आहेत..स्पर्धेच्या मार्गावर गुन्हे शाखा, विशेष शाखेतील पथकासह बाँम्बशोधक नाशक पथक, शीघ्र कृती दल, सर्वेलन्स व्हेईकल ‘दृष्टी’ अशी पथके तैनात राहणार आहेत. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्ताची आखणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.