वयाची साठी ओलांडलेल्या दोन वीरांची सायकल मुशाफिरी

पुणे - पुणे ते कन्याकुमारी दरम्यानचे १ हजार ५३३ किलोमीटर अंतर तेरा दिवसांत पार करण्याचा ध्यास वयाची साठी ओलांडलेल्या संजय कट्टी व विवेक दामले या दोघा साहसी मुशाफिरांनी घेतला. नियोजनबद्ध मार्गक्रमण करत ही मोहीम त्यांनी फत्ते केली. याबद्दल अनुभवकथनाची पर्वणी त्यांनी नुकतीच रसिकांना दिली. विधी महाविद्यालयाजवळच्या दामले हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात कट्टी व दामले यांनी छोट्या पडद्यावर चित्रे दाखवीत आपला प्रवास उलगडला. कट्टी म्हणाले, ''महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू या राज्यांमधून मजल दरमजल पुढे जाताना निसर्गाचे रम्य दर्शन घडत होते. पहाटे कानांवर पडणारे पक्ष्यांचे आवाज ऐकत राहावेसे वाटायचे. घाटांमधून सूर्योदय व सूर्यास्त अनुभवला. कात्रज, खंबाटकी व तवंदी हे अवघड घाट पार केल्यावर समाधान वाटले.'

