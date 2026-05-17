Dagdusheth Ganpati: भक्तांच्या श्रद्धेला मानाचा मुकुट; दगडूशेठ गणपती संस्थानाला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा!

पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती संस्थानाला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्रात सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल माध्यम प्लॅटफॉर्म X वरून ही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाला अधिक बळकटी मिळणार आहे. गणेशभक्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या या संस्थानाला मिळालेल्या दर्जामुळे येथील पायाभूत सुविधा, पर्यटन विकास आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने व्यापक कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..पाठपुराव्याला मिळाले यशट्रस्टचे सरचिटणीस आणि कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. संस्थानाच्या विकासासाठी दीर्घकाळ चाललेल्या प्रयत्नांना राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने स्थानिक स्तरावर आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या दर्जामुळे संस्थान परिसरात पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर विकासकामे वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे. तीर्थक्षेत्र म्हणून संस्थानाची ओळख अधिक मजबूत होईल आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. गणेशोत्सवासह वर्षभर येथे येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..विकासाच्या नव्या संधी'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्याने संस्थानाला राज्याच्या प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या यादीत विशेष स्थान मिळणार आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनां अंतर्गत निधी उपलब्ध होणे सोपे होईल. संस्थानाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्वाला बळकटी देण्यासोबतच आधुनिक पर्यटन सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाईल.