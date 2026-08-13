Dagdusheth Ganpati Temple: ‘दगडूशेठ गणपती ट्रस्ट’ला फरासखाना ठाण्याची जागा मिळणार, पुणे पोलिसांकडून गृह विभागाकडे प्रस्ताव सादर

पुणे : ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट’च्या मंदिराच्या विस्तारासाठी फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाण्याची जागा ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यास पुणे पोलिसांनी तत्त्वतः ‘ना-हरकत’ दिली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या बाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे नुकताच सादर केला आहे..पाेलिस ठाण्यांसाठी नवीन अत्याधुनिक इमारत बांधणे, पोलिस ठाण्याच्या आवारातील महत्त्वाच्या कार्यालयाचे स्थलांतर केल्यानंतर या जागेचा ताबा ट्रस्टकडे सोपविण्यात येण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावर असलेल्या या इमारतीत पुणे पोलिसांच्या पश्चिम विभागाचे मुख्यालय आहे. .Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?.अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, वाहतूक विभाग आणि फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाणे या इमारतीत आहे. १९९७६-७७ मध्ये फरासखाना-विश्रामबाग पोलीस ठाण्याची इमारत बांधण्यात आली होती. भाविकांची होणारी गर्दी विचारात घेऊन फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाण्याची जागा श्रीमंत दगडूशेठ गणपती ट्रस्टला ही जागा हस्तांतरित करण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता..२८ हजार ६२१ चौरस फूट बांधकाम करता येणारबुधवार पेठेतील निश्चित केलेल्या जागेवर पोलिसांसाठी नवीन इमारत बांधण्यात आल्यानंतर फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाण्याची जागा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. बुधवार पेठेतील महापालिकेची जागा ७५९.२० चौरस मीटर आहे. तेथील ३.५ एफएसआयमुळे सुमारे २८ हजार ६२१ चौरस फूट बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. फरासखाना पोलीस ठाण्याची सध्याची जागा ८७३.७० चौरस मीटर आहे. या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्र २२ हजार चौरस फूट आहे. नवीन इमारतीची जागा फरासखाना पोलीस ठाण्यापासून ३०० मीटर अंतरावर आहे, असे प्रस्तावात नमूद आहे..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.प्रस्तावात काय नमूद आहे?बुधवार पेठेतील महापालिकेची सिटी सर्व्हे क्रमांक १११२ आणि १११३ येथील जागा प्रथम पोलिस दलाच्या नावावर हस्तांतरित करावीया जागेवर फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाण्यासाठी अत्याधुनिक इमारत बांधण्यात यावीया इमारतीचा खर्च श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक ट्रस्ट किंवा गृह विभागाने करावाबुधवार पेठेतील जागेची किंमत श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई ट्रस्टने सरकारला द्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.