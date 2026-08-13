पुणे

Dagdusheth Ganpati Temple: ‘दगडूशेठ गणपती ट्रस्ट’ला फरासखाना ठाण्याची जागा मिळणार, पुणे पोलिसांकडून गृह विभागाकडे प्रस्ताव सादर

Shrimant Dagdusheth Ganpati Temple Expansion : ‘दगडूशेठ गणपती ट्रस्ट’ला फरासखाना ठाण्याची जागा मिळण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून गृह विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
Dagdusheth Ganpati Temple Expansion

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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट’च्या मंदिराच्या विस्तारासाठी फरासखाना-विश्रामबाग पोलिस ठाण्याची जागा ट्रस्टला हस्तांतरित करण्यास पुणे पोलिसांनी तत्त्वतः ‘ना-हरकत’ दिली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या बाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे नुकताच सादर केला आहे.

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