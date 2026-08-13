पुणे

व्यावसायिक वाहने, उत्पन्न हडपले

व्यावसायिक वाहने, उत्पन्न हडपले
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मोरगाव, ता. १३ : दूध वाहतूक व्यवसायातील दोन वाहने परस्पर ताब्यात घेऊन त्यातून मिळणारे उत्पन्न हडपून विश्वासघात केल्याप्रकरणी सुपा पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध बुधवारी (ता. १२) रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये फिर्यादी सेवानिवृत्त शिक्षिकेच्या पुतण्याचाच मुख्य सहभाग असल्याचे समोर आले आहे.
सतीश हरिश्चंद्र पिसाळ, विनायक दगडू पिसाळ, विश्वनाथ ऊर्फ ईश्वर सरखाराम दगडे आणि ज्ञानराज विश्वनाथ ऊर्फ ईश्वर दगडे असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. तर आशा जयवंत पिसाळ (रा. फोंडवाडा-माळवाडी, ता. बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, फिर्यादी यांचे पती जयवंत पिसाळ हयात असताना त्यांनी दूध वाहतुकीच्या दोन व्यावसायिक वाहनांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पुतण्या सतीश हरिश्चंद्र पिसाळ याच्यावर विश्वासाने सोपवली होती. २०१८ मध्ये पतीच्या निधनानंतरही हा व्यवहार सुरू होता. फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, ४ एप्रिल २०२२ला वाहनांचा ताबा परत मागितला असता सतीशने तो देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्याने विनायक दगडू पिसाळ याच्या मदतीने व्यवसायाच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून वाहनांचे उत्पन्न स्वतःकडे वळवले. पुढे, १८ जून २०२६ ला ही वाहने विश्वनाथ दगडे व ज्ञानराज दगडे यांच्या ताब्यात दिल्याचे फिर्यादीच्या निदर्शनास आले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल संदीप लोंढे करत आहेत.

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