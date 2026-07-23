पुणे

Dalit Vasti Road Protest: दलित वस्तीकडे जाणारा रस्ता बंद; अतिक्रमणाविरोधात उपसरपंचांचे आमरण उपोषण, ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

दलित वस्तीकडे जाणारा सार्वजनिक रस्ता अतिक्रमणामुळे बंद; उपसरपंच राजेंद्र पवार आमरण उपोषणावर ठाम, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
The protesters have demanded immediate administrative action to remove the encroachment and reopen the road.

The protesters have demanded immediate administrative action to remove the encroachment and reopen the road.

Sakal

चिंतामणी क्षीरसागर
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वडगाव निंबाळकर : कोऱ्हाळे बुद्रुक ता. बारामती येथील गावठाणातील दलित वस्तीकडे जाणारा सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता अतिक्रमण करून बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजेंद्र पवार यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. रस्ता खुला होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

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