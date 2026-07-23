Dalit Vasti Road Protest: दलित वस्तीकडे जाणारा रस्ता बंद; अतिक्रमणाविरोधात उपसरपंचांचे आमरण उपोषण, ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

वडगाव निंबाळकर : कोऱ्हाळे बुद्रुक ता. बारामती येथील गावठाणातील दलित वस्तीकडे जाणारा सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता अतिक्रमण करून बंद करण्यात आल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजेंद्र पवार यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. रस्ता खुला होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोहिदासनगरकडे जाणारा सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता अनेक वर्षांपासून सुरू होता परंतु काही दिवसापूर्वी केलेल्या अतिक्रमणामुळे बंद झाला असून त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. हा रस्ता खुला करण्यासाठी ग्रामपंचायत पदावर असताना अनेकदा प्रयत्न केले ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. मात्र, अद्यापही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही..सदर रस्त्याची शासकीय मोजणी व सीमांकन पूर्ण झाले असून अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्ताची रक्कमही भरली आहे. तरीदेखील ग्रामपंचायतीकडून अतिक्रमण हटविण्याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप उपसरपंच राजेंद्र पवार यांनी केला.जगदीप देविदास पवार सचिन आनंता सोनवणे असे तिघेजण उपोषणाला बसले आहेत समवेत आजूबाजूचे लोक येऊन उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देत आहेत..ग्रामपंचायतीचा लोकप्रतिनिधी असलेल्या उपसरपंचांनाच न्यायासाठी आमरण उपोषण करण्याची वेळ येत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांचे काय, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रस्ता खुला करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..दरम्यान, उपोषणामुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले असून प्रशासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.