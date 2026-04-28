धरणांबाबत मागणीसाठी आज बच्चे पाटील यांचे मुंबईत उपोषण

पिंपरी, ता. २८ : शासनाने राज्यातील धरणांची देखभाल-दुरुस्ती तातडीने परिणामकारक पद्धतीने करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी धरण अभ्यासक दीपक बच्चे पाटील बुधवारी (ता. २९) जागतिक धरण सुरक्षा दिनी मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. ५० अंध व अन्य कार्यकर्ते यात सहभागी होणार आहेत.
बच्चे पाटील यांनी २०१२ पासून याचा पाठपुरावा केला आहे. राज्य व केंद्र सरकारला धरण सुरक्षा, देखभाल-दुरुस्ती संदर्भात अहवाल सादर केले असून सुमारे २० हजार शासकीय पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले. आजही शासनाकडे ठोस उत्तरे नसल्याचा दावा करून ते म्हणाले, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मी सहा जून २०२४ रोजी मंत्रालयात जाळीवर उडी मारून आंदोलन केले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांनी चर्चा करून आश्वासन दिले, मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. जलसंपदा विभागात वर्षानुवर्षे ४५ टक्के रिक्त पदे असल्याने बरीचशी कामे प्रलंबित आहेत. राज्यातील २६९९ धरणांपैकी ७०५ धरणांचे आयुष्यमान निम्म्यावर आले आहे. केवळ १७७ धरणांचेच ५ ते १५ वर्षांपूर्वी गाळ सर्वेक्षण झाले असून, २५२२ धरणांचे गाळ सर्वेक्षण बाकी आहे. अनेक धरणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर अशी भीती मी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही. सी. कांता राव यांना यंदा १९ जानेवारी रोजी पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली होता. केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. प्रभात चंद्र यांनीही त्याला दुजोरा दिला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरणे व पाणीसाठा वाचविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवावी किंवा ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत पुढील १० वर्षांच्या कालखंडात ही योजना राबवावी.
