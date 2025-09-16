Kirkitwadi News : शिक्षणासाठी धोक्याची वाट! खडकवासला पुलावर पाणी साचून जीव धोक्यात

किरकटवाडी - खडकवासल्यातील विद्यार्थी रोजच जीव धोक्यात घालून शाळेत जात आहेत. धरणामागील कालव्यावर असलेल्या अरुंद पुलावर सतत पाणी साचलेले असून, विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना अक्षरशः कालव्याच्या भिंतीवरून पाय टाकत चालावे लागते. या जीवघेण्या परिस्थितीमुळे प्रत्येक पावलावर धोका आहे, आणि प्रशासनाकडून अद्याप काहीही उपाययोजना झालेली नाही..हा पूल अनेक वर्षांपासून जीर्ण अवस्थेत असून, एकावेळी फक्त एकच चारचाकी वाहन जाऊ शकते. पावसाच्या दिवसांमध्ये खड्डे पडलेले आणि दोन्ही बाजूंना उतार असल्यामुळे चालणाऱ्यांना अपघात होण्याची सतत धोका असतो. पुलावर सुरक्षा भिंती, पथदिवे वा पादचारी मार्ग नसल्याने रात्रीची परिस्थिती अधिक बिकट होते..स्थानिकांचा आरोप आहे की, पुलाची दुरुस्ती, रुंदीकरण व पादचारी मार्गासाठी निधी उपलब्ध असूनही काम रखडले आहे. अपघात टाळण्यासाठी पाणी निचरा करण्यासाठी ड्रेनेज सुधारावी, तात्पुरता बंधारा बांधावा, तसेच पथदिवे बसवावे, अशी मागणी वारंवार केली गेली आहे..या मार्गाने रयत शिक्षण संस्थेचे यशवंत विद्यालय व मनपा शाळेतील शेकडो विद्यार्थी ये-जा करतात. कालव्याच्या भिंतीवरून पाय घसरून एखाद्या विद्यार्थ्याचा जीव गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न पालक आणि नागरिक उपस्थित करत आहेत. काही वेळा लहान अपघात झाले असूनही प्रशासनाकडून उपाययोजना नाही..शिक्षणासाठी ही जीवघेणी कसरत प्रशासनाच्या दुर्लक्षाखाली चालू असणे पुणे शहराच्या शैक्षणिक वातावरणाला धक्का देणारे आहे. नागरिक आणि शैक्षणिक संस्था तातडीने सुधारणा करण्यासाठी आग्रह धरत आहेत, अन्यथा मोठा अपघात घडण्याची शक्यता कायम आहे.या पुलाच्या दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेसाठी आम्ही अनेक वेळा पालिकेकडे पाठपुरावा केला आहे. पावसाळा येण्यापूर्वी आणि मोठा अपघात होण्यापूर्वी या कामांचे त्वरित आयोजन व्हावे. विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना रोजचा जीवधोक्यातून जाण्याची गरज नाही. प्रशासनाने तातडीने लक्ष दिल्यास मोठा अपघात टाळता येईल.- सौरभ मते, माजी सरपंच, खडकवासला..सदर ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी आणि पादचारी सोयीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. पुलाची दुरुस्ती, पाणी निचरा करण्यासाठी सुधारणा करणार आहोत.- नेहा कोलते, कनिष्ठ अभियंता, पथ विभाग, पुणे मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.