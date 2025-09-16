पुणे

Kirkitwadi News : शिक्षणासाठी धोक्याची वाट! खडकवासला पुलावर पाणी साचून जीव धोक्यात

खडकवासल्यातील विद्यार्थी रोजच जीव धोक्यात घालून शाळेत जात आहेत. धरणामागील कालव्यावर असलेल्या अरुंद पुलावर सतत पाणी साचलेले असते.
किरकटवाडी - खडकवासल्यातील विद्यार्थी रोजच जीव धोक्यात घालून शाळेत जात आहेत. धरणामागील कालव्यावर असलेल्या अरुंद पुलावर सतत पाणी साचलेले असून, विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना अक्षरशः कालव्याच्या भिंतीवरून पाय टाकत चालावे लागते. या जीवघेण्या परिस्थितीमुळे प्रत्येक पावलावर धोका आहे, आणि प्रशासनाकडून अद्याप काहीही उपाययोजना झालेली नाही.

