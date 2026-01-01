पुणे

Pune Municipal Election : धोकादायक २१ जागांनी वाढविली चिंता; २०१७ मध्ये एक हजारापेक्षा कमी मतांनी जिंकलेल्या जागांवर लक्ष

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत एबी फॉर्म वाटप करताना झालेल्या गोंधळामुळे एकाच प्रभागात चौरंगी, पंचरंगी निवडणूक होण्याची शक्यता.
​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत एबी फॉर्म वाटप करताना झालेल्या गोंधळामुळे एकाच प्रभागात चौरंगी, पंचरंगी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विभागणी होण्याची शक्यता असल्याने उमेदवारांना एकेका मतासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. २०२६ मध्ये नवीन प्रभागरचना असली तरी २०१७ तील निकालाची तुलना केल्यास २१ प्रभागांत एक हजारपेक्षा कमी मताने निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या २१ आहे.

