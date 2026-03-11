दापवडीच्या जिल्हा बँक शाखेचे नूतन इमारतीत स्थलांतर
जिल्हा बॅंकेच्या दापवडी शाखेचे स्थलांतर
हुमगाव, ता. ११ : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दापवडी (ता. जावली) येथील शाखेचे नूतन इमारतीत स्थलांतर करण्यात आले असून, या शाखेचे उद्घाटन दत्तात्रय कळंबे महाराज नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष रविकांत बेलोशे यांच्या हस्ते झाले.
या वेळी जिल्हा बँकेचे विभागीय विकास अधिकारी आर. एल. निकम, वसुली अधिकारी एस. एस. निकम, विकास अधिकारी डी. के. दुर्गावळे, दीपक पारठे, शाखा अधिकारी अमर बोडके, ज्योती रांजणे यांच्यासह परिसरातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाला काटवली विकास सोसायटीचे अध्यक्ष शंकर पवार, रांजणी-घोटेघर सोसायटीचे अध्यक्ष रामचंद्र रांजणे, दापवडी सोसायटीचे अध्यक्ष बी. एल. रांजणे, गोपाळ बेलोशे, रमेश रांजणे, विलास पाटील, माजी सरपंच संतोष रांजणे, दिनकर शिंदे, रघुनाथ पवार, चंद्रकांत रांजणे, मधुकर रांजणे, अनिल रांजणे, विश्वास रांजणे, भरत रांजणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्राहक उपस्थित होते. शाखा प्रमुख अमर बोडके यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले, तर संदीप गोळे व नितीन पोफळे यांनी आभार मानले.
00298
दापवडी : शाखा स्थलांतर कार्यक्रम प्रसंगी रविकांत बेलोशे, या वेळी आर. एल. निकम, रमेश रांजणे आदी. (भाऊसाहेब जंगम ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
