पुणे

Manjari Robbery : मांजरी-मुंढवा रस्त्यावरील ज्वेलर्सच्या दुकानावर दरोडा; टॉयलेटची दीड फूट व्यासाची भिंत फोडून दरोडेखोर शिरले दुकानात

मुंढवा-मांजरी रस्त्यावरील म्हसोबा वस्ती येथे ज्वेलर्सच्या दुकानावर अज्ञात चोरट्यांकडून दरोडा टाकण्यात आला.
Daring Robbery at Jewellers Shop on Manjari Mundhwa Road

Daring Robbery at Jewellers Shop on Manjari Mundhwa Road

sakal

कृष्णकांत कोबल
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मांजरी - येथील मुंढवा-मांजरी रस्त्यावरील म्हसोबा वस्ती येथे ज्वेलर्सच्या दुकानावर आज पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांकडून दरोडा टाकण्यात आला. त्यामध्ये कोट्यावधी रुपयाचे दागिने व रोख रक्कम चोरीस गेली आहे. मांजरी पोलिसांकडून पुढील तपास केला जात आहे.

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