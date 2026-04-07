Sinhgad Road News : अंतीम प्रवासावर अंधाराची छाया! वडगावात दुचाकीच्या उजेडात पार पडले अंत्यसंस्कार; मृत्यूनंतरही असुविधांची साथ, नागरिकांचा संताप

सिंहगड रस्ता - माणसाच्या आयुष्यातील शेवटचा प्रवास हा शांततेत आणि सन्मानाने व्हावा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र सिंहगड रस्ता परिसरातील वडगाव स्मशानभूमीत घडलेल्या घटनेने या अपेक्षेलाच तडा गेला असून, दुःखद प्रसंगातही नागरी असुविधांचा सामना करावा लागल्याची वेदनादायी घटना समोर आली आहे..प्रयेजा सिटी परिसरात राहणाऱ्या एका कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी रात्री सुमारे पावणे नऊच्या सुमारास नातेवाईक वडगाव स्मशानभूमीत जमले होते. आधीच दुःखाने व्याकुळ झालेल्या कुटुंबीयांवर त्या वेळी आणखी एक संकट कोसळले. स्मशानभूमीचा वीजपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता..महावितरणकडे वारंवार संपर्क साधूनही वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही. अखेर नाईलाजास्तव, नातेवाईकांनी दुचाकीच्या हेडलाईटचा अर्थात दिव्याचा आधार घेत, त्याच उजेडात अंत्यसंस्कार करण्याचा हृदयद्रावक निर्णय घेतला. अंधारात, डोळ्यांत अश्रू आणि मनात वेदना घेऊन पार पडलेला हा अंत्यविधी उपस्थित प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावणारा ठरला..या प्रकारामुळे नागरिकांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, संबंधित प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून स्मशानभूमीत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे. मृत्यूसारख्या अंतिम सत्याच्या क्षणीही माणसाला असुविधांचा सामना करावा लागणे, ही खरोखरच वेदनादायक आणि संतापजनक बाब असून या ठिकाणी पर्यायी आणि तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..रितेश चवरे (नागरिक, धायरी) -अंत्यसंस्कारासारख्या अत्यंत संवेदनशील विधीसाठी जर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतील, तर प्रशासनाच्या व्यवस्थेचा काय उपयोग?' वडगाव येथील स्मशानभूमीत घडलेल्या प्रकारानंतर प्रशासनाने अशा ठिकाणी तात्काळ कार्यान्वित होणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. तसेच अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून सोलर दिवे किंवा जनरेटरची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी..निलेश फलके, (कार्यकारी अभियंता, महावितरण पर्वती विभाग) -वडगाव पुलाखालील स्मशानभूमी शेजारी महानगरपालिकेमार्फत नाला साफसफाईचे काम सुरू आहे. या कामादरम्यान जेसीबीच्या कामामुळे महावितरणच्या उच्च दाबवाहिनीचे चार ठिकाणी नुकसान झाले.उच्च दाबवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असले तरी नाल्यातील पाण्याचा प्रवाह मोठा अडथळा ठरत आहे. पाण्यामुळे दुरुस्ती कार्यात अडचणी निर्माण होत असून, त्यामुळे वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात विलंब झाला.