Pune News : पुणे शहरातील २४ संवेदनशील ठिकाणी अंधाराचे साम्राज्य

पुणे - बोपदेव घाटातील सामूहिक अत्याचारानंतर शहरातील निर्जन व धोकादायक ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यास दोन वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप २४ संवेदनशील ठिकाणी अद्याप पथदिवे लावण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, महापालिकेनेखासगी ठिकाणी दिवे लावले गेले असल्याचा दावा केला आहे..बोपदेव घाटातील घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी शहरातील २७४ निर्जन स्थळांची यादी तयार केली होती. या ठिकाणी तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करण्याचे पत्र महापालिकेला देण्यात आले होते. केंद्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाची नुकतीच आढावा बैठक झाली आहे. या बैठकीत महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या स्थळांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी सुचवलेल्या यादीतील १६५ ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था केली आहे. काही ठिकाणी आधीपासूनच दिवे लावण्यात आले होते. अजून २४ ठिकाणांवर दिवे न लावल्याने तेथे अंधार कायम आहे. या ठिकाणी लवकरच दिवे बसवण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे..खासगी मालकांकडून दुर्लक्षपुणे शहरातील पाषाण-सुतारवाडी येथील तलाव परिसर, बालेवाडी मिटकॉन कॉलेजमागील मोकळी जागा, बालेवाडी जुना जकात नाका व औंध गाव नदीपात्राच्या परिसरात अद्यापही अंधाराचे साम्राज्य आहे. चतुःशृंगी टेकडीचा भाग वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे, तर पाषाण जलशुद्धीकरण केंद्र पाणीपुरवठा विभागाकडे असल्याचा तांत्रिक दावा करत महापालिकेच्या विद्युत विभागाने या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्याच प्रमाणे शहरात अनेक खासगी मालकीचे प्लॉट आहेत, या भागात पथदिवे लावणे आवश्यक आहे, पण त्याकडे जागा मालकांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.