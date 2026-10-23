Data Security : डेटा सुरक्षेत हलगर्जी भोवणार; आस्थापनांवर दंडाची टांगती तलवार; सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांनाही नियमावली लागू

पुणे - शैक्षणिक संस्था, खासगी कंपन्या, सहकारी संस्था, बँकांसह विविध आस्थापना ग्राहकांची डिजिटल माहिती घेत असतात. अशा आस्थापनांनी सभासदांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यात हलगर्जीपणा केल्यास त्यांना ‘डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्या’तील (डीपीडीपी) तरतुदींनुसार दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ही बाब आता सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांनाही लागू करण्यात आली आहे. एका राष्ट्रीयकृत बँकेचा नुकताच डेटा लीक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाचे माजी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी ही माहिती दिली..सभासदांची पूर्वसंमती व गोपनीयता अनिवार्य -वाडेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ च्या निकालात गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्याला ऑगस्ट २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असून, १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंमलबजावणीचे नियम प्रसिद्ध झाले आहेत. या कायद्यानुसार आता सहकारी संस्थांनाही खातेदार किंवा सभासदांचे ओळखपत्र, पॅन कार्ड, छायाचित्र, सिबिल स्कोअर व मालमत्तेचे तपशील घेताना ‘प्रायव्हसी नोटीस’ देऊन त्यांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक राहील. ही माहिती नेमकी कशासाठी वापरली जाणार, हे संस्थेला स्पष्ट करावे लागेल. ज्या कारणासाठी माहिती घेतली, त्यासाठी तिचा वापर करता येईल. खाते बंद झाल्यानंतर सात वर्षांनी हा डेटा नष्ट करावा लागेल..माहिती चोरीला गेल्यास (डेटा लीक) अथवा सायबर हल्ला झाल्यास संस्थेने ७२ तासांच्या आत केंद्र सरकारच्या ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ला कळवणे बंधनकारक आहे. डेटा लीक लपवून ठेवल्यास किंवा बोर्डाला न कळविल्यास दोनशे कोटी रुपये, अल्पवयीन मुलांच्या माहितीचे नियम मोडल्यास दोनशे कोटी रुपये आणि बोर्डाचे आदेश न पाळल्यास दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तीन सदस्यीय हे बोर्ड अर्ध-न्यायिक पद्धतीने तक्रारींवर सहा महिन्यांत निर्णय देईल..कायद्यातील सुधारणेमुळे माहिती अधिकारातील ‘सार्वजनिक हिताचा’ अपवाद रद्द झाला आहे. वैयक्तिक माहिती देण्यास पूर्ण नकार देता येईल. परिणामी ‘आरटीआय’ची व्याप्ती मर्यादित झाली आहे. कठोर दंडात्मक तरतुदी पाहता, सभासदांची आर्थिक व वैयक्तिक माहिती संकलित करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना माहिती सुरक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. यासाठी संचालक व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक असल्याचे वाडेकर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.